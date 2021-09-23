Финансовые новости
- |
- 23.09.21
- |
- 15:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока-2»
11:33 23.09.2021 |
Палата представителей Конгресса США согласилась внести в ежегодный проект оборонного бюджета поправки, которые предусматривают санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".
Палата представителей единогласно проголосовала за поправки в оборонный бюджет США (NDAA - National Defense Authorization Act), включая законодательство о санкциях.
Законопроект все еще нуждается в утверждении в Сенате и подписи президента Джо Байдена, чтобы стать законом.
Внесенные изменения обязывают президента США ввести санкции против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству "Северного потока-2".
Эти поправки потенциально поставят под угрозу соглашение, достигнутое администрацией Байдена и Германией в июле по "Северному потоку-2". Поправка не позволяет освобождать от санкций под различными предлогами, например, в интересах нацбезопасности. Именно такой механизм Белый дом использовал недавно.
Поправка в Палату представителей была представлена группой законодателей во главе с Майклом Макколом (республиканец) и Марси Каптур (демократ). Каптур является сопредседателем Украинского кокуса Конгресса США.
Байден в мае согласился отказаться от санкций Конгресса по газопроводу, пытаясь сгладить отношения с Германией, которая поддержала строительство трубопровода. Этот шаг открыл двери к завершению строительства СП2 в начале этого месяца.
Напомним, "Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".
Процесс получения разрешения на запуск "Северного потока-2" может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.
США и Германия в совместном заявлении пообещали не допустить использования Россией трубопровода как оружия, однако украинская сторона настаивает, что до сих пор не получила никаких конкретных гарантий, каким образом будет исключено использование "Северного потока-2" для давления на Украину.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Письмо из МИДа с отказом от суверенитета: почему Суркис проиграл в суде Лондона Порошенко
|Покушение на Шефира. Почему у Зеленского знают о мотивах преступников больше и раньше следствия
|Запуск БЭБ отложили на фоне скандала с выборами главы совета общественного контроля
|«Теплая ванна» для Зеленского: Какие результаты принесет визит президента в США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин утвердил порядок обязательной продажи электроэнергии на электронных аукционах
|Что осталось от «антиахметовского» закона после 11 тысяч правок
|Крупные розничные сети АЗС 23 сентября откорректировали цены на бензины и дизельное топливо
|Внедрение европейских принципов работы является одним из основных направлений реформирования таможни - круглый стол
|Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока-2»
|Миниэкономики снизило предельные цены на бензин на конец сентября
Это интересно
|Valve запатентовала систему скачивания файлов, позволяющую «моментально» запускать игры
|Обновленный Ford Expedition: 440 сил и новая внедорожная версия
|Британский оператор вертолётов заинтересовался аэротакси — они могут оказаться более выгодными
|Китайские производители построили слишком много электромобильных заводов
|Twitter, похоже, удалось урегулировать коллективный иск, поданный в 2016 году
|Штурвал в новых автомобилях Tesla неудобен и опасен. Опубликован отчёт Consumer Reports
|Впервые дорогу в Великобритании отремонтируют «графеновым асфальтом»