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Кабмин увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности на 100 млн грн
17:49 22.09.2021 |
Кабинет министров увеличил уставный капитал государственного учреждения "Фонд энергоэффективности" на 100 млн грн - до 2,819 млрд грн.
Соотвествующее решение принято на заседании правительства 22 сентября.
"Эти средства будут направлены на финансирование проектов по повышению уровня энергоэффективности. Энергоэффективность - это и снижение платежек для людей, и более рациональное использование ресурсов в энергетической сфере", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления об увеличении уставного капитала учреждения, его принятие необходимо для направления предусмотренных законом о госбюджете на 2021 год 100 млн грн на счета Фонда.
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