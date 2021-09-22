Рада может узаконить деятельность по накоплению энергии на рынке электроэнергии

Документ был также поддержан парламентским межфракционным объединением "Чистая энергия - здоровая окружающая среда", представителями Министерства энергетики и Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Законопроект определяет деятельность по накоплению энергии одним из видов хозяйственной деятельности на рынке электроэнергии в дополнение к производству, передаче, распределению, поставке э/э потребителю, трейдерской деятельности, осуществлению функций оператора рынка и гарантированного покупателя, которые подлежат лицензированию со стороны НКРЭКУ.

Документ создает нового участника рынка - оператора системы накопления энергии (СНЭ) и определяет его права и обязанности.

"Оператор СНЭ - физическое лицо, в том числе физическое лицо-предприниматель, или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по накоплению энергии с целью продажи э/э, отпускаемой из системы накопления энергии и/или в целях оказания вспомогательных услуг или предоставления услуг по балансировке с помощью СНЭ", - отмечается в законопроекте.

Документ также определяет понятие "накопление энергии" - это "деятельность, связанная с отбором электроэнергии, ее преобразованием в другой вид энергии, в котором она может храниться, хранение и дальнейшее преобразование такой энергии в электроэнергии с целью ее отпуска в систему передачи или систему распределения или в сети электростанции или сети потребителя".

Одной из ключевых целей законопроекта является урегулирование возможности использования СНЭ потребителями, производителями электроэнергии, включая ВИЭ-генерацию, операторами системы передачи и систем распределения электроэнергии.

"Поскольку №5436-д обеспечит использование систем накопления энергии, что позволит стабильно работать энергетической системе Украины и повысит стабильность электроснабжения для потребителей, мы рекомендуем этот законопроект к принятию", - написал в Фейсбук член МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" Юрий Марченко.

Согласно документу, оператор системы передачи при разработке плана развития системы передачи определяет оптимальные точки присоединения СНЭ с учетом системных ограничений и оптимизации потерь электроэнергии. "Особенности присоединения систем накопления энергии определяются кодексом системы передачи и кодексом систем распределения", - говорится в законопроекте.

Оператору СНЭ при этом запрещается осуществлять деятельность по передаче и распределению электроэнергии, выполнять функции оператора рынка и гарантированного покупателя, кроме случаев, предусмотренных законом. Как уже упоминалось, оператор СНЭ осуществляет куплю-продажу электроэнергии на рынке и имеет право предоставлять услуги по балансировке и/или вспомогательные услуги, в соответствии с положениями закона и правил рынка.

Согласно документу, оператор СНЭ обязан выполнять акцептованные оператором системы передачи суточные графики электроэнергии, а в случае их невыполнения несет финансовую ответственность за небалансы электрической энергии по ценам, определенным в соответствии с правилами рынка.

В свою очередь потребитель имеет право без получения лицензии на осуществление деятельности по накоплению энергии использовать СНЭ, "если такой потребитель в любой период времени не осуществляет отпуск ранее накопленной в системе накопления энергии в ОЭС Украины".

Операторы СНЭ и потребители имеют право предоставлять услуги по балансированию и вспомогательные услуги в порядке, определенном правилами рынка.