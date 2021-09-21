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Водород из офшорной ветровой электроэнергии — совместный проект Uniper и Orsted
08:19 21.09.2021 |
Датская Ørsted и немецкая Uniper объявили о стратегическом партнёрстве с целью производства зелёного водорода с помощью офшорной ветровой электроэнергии.
В 2020 году немецкая компания начала проект по созданию в портовом городе Вильгельмсхафен (Нижняя Саксония, ФРГ) на побережье Северного моря национального центра экологически чистого водорода «Зелёный Вильгельмсхафен».
Ожидается, что к 2025 года в порту будет установлена электролизная установка мощностью 70 МВт, которая к 2030 году должна вырасти до 410 МВт.
Новое соглашение устанавливает, что возобновляемая электроэнергия, необходимая для электролиза, в перспективе будет поступать от морских ветряных турбин, принадлежащих Ørsted. При этом подчёркивается «прямая интеграция», то есть (видимо) электролизёры будут питаться непосредственно от морских ветроэнергетических установок.
Оператор магистральных сетей TenneT также выступил в качестве партнёра по соглашению, и будет обеспечивать транспортировку энергии ветра с моря на сушу.
Исполнительный директор Uniper Hydrogen Аксель Витфельд заявил: «Германия и Европа должны оставаться сильными промышленными регионами - и в то же время достигать амбициозных целей по защите климата. Для этого нам нужны «зеленые электроны» и «зеленые молекулы»... Интегрируя морской ветер и водород, мы можем существенно поддержать такие отрасли, как химическая, металлургическая или транспортная, в их декарбонизации».
Главный операционный директор TenneT Тим Мейерюргенс отметил: «Электролиз должен происходить там, где возобновляемые источники энергии генерируются и доступны в достаточных количествах, а именно в первую очередь на побережье».
Ørsted - не новичок в водородных проектах. Напротив, он участвует во многих европейских начинаниях. В Великобритании компания управляет проектом «Gigastack», в рамках которого оцениваются перспективы производства «зеленого» водорода в больших объёмах с использованием электроэнергии морских ветровых электростанций. В ФРГ Ørsted входит в консорциум WESTKÜSTE100, первого водородного проекта, включённого в немецкую госпрограмму «реальных лабораторий, способствующих энергетическому переходу», и направленному на создание водородной экономики «в региональном масштабе». В Дании Ørsted, в сотрудничестве с рядом скандинавских компаний, планирует создать аж 1,3 ГВт мощностей электролиза к 2030 году. И это не полный список. В общем, эта электрическая компания пытается занять лидирующие позиции на перспективном рынке «зелёного водорода».
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