В подземных хранилищах накопили 18,5 миллиарда кубов газа

В подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 20 сентября накоплено 18,5 миллиарда кубометров газа.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщил в. и. о. генерального директора АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома.

«По состоянию на 20 сентября в украинские газохранилища закачали уже 18,5 млрд куб. м газа. Оператор газохранилищ продолжает наполнять подземки голубым топливом и готовиться к отопительному сезону», - написал он.

По словам Переломы, компания не планирует останавливаться на цифре в 18,5 млрд.

«Закачка газа продолжается. Этого объема газа хватит для комфортного прохождения отопительного сезона», - добавил глава Укртрансгаза.

Как сообщал Укринформ, 31 августа в Укртрансгазе прогнозировали, что к началу отопительного сезона в украинские ПХГ будет закачано более 19 млрд кубометров газа.