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В подземных хранилищах накопили 18,5 миллиарда кубов газа
21:09 20.09.2021 |
В подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 20 сентября накоплено 18,5 миллиарда кубометров газа.
Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщил в. и. о. генерального директора АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома.
«По состоянию на 20 сентября в украинские газохранилища закачали уже 18,5 млрд куб. м газа. Оператор газохранилищ продолжает наполнять подземки голубым топливом и готовиться к отопительному сезону», - написал он.
По словам Переломы, компания не планирует останавливаться на цифре в 18,5 млрд.
«Закачка газа продолжается. Этого объема газа хватит для комфортного прохождения отопительного сезона», - добавил глава Укртрансгаза.
Как сообщал Укринформ, 31 августа в Укртрансгазе прогнозировали, что к началу отопительного сезона в украинские ПХГ будет закачано более 19 млрд кубометров газа.
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