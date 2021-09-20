В новом законопроекте о системах накопления энергии нет «зеленых» тарифов

Зарегистрированный 17 сентября доработанный законопроект о системах накопления энергии № 5436-д не содержит каких-либо способов стимулирования и поддержки деятельности таких систем со стороны государства, в частности, "зеленых тарифов".

"В законопроекте не предусмотрено никаких специальных "зеленых" тарифов или других государственных дотаций или субсидий. Работа СНЭ будет осуществляться на рыночных основах, согласно правилам 4-го Энергетического пакета, в частности, на рынке вспомогательных услуг", - написал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в "Телеграмм-канале" 17 сентября.

Герус уточнил, что законопроект дает определение СНЭ, описывает правила работы соответствующего рынка и регулирует их деятельность при присоединении к сетям НЭК "Укрэнерго" и распределительным сетям. "Строительство и развитие СНЭ поможет сделать украинскую энергосистему более гибкой, стабильной и надежной", - резюмировал глава энергокомитета.

Текст законопроекта пока отсутствует на сайте Рады.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ в пятницу, 17 сентября, поддержал и рекомендовал для принятия за основу доработанный народными депутатами-членами комитета законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития систем накопления энергии (СНЭ).

В ходе заседания законопроект как очень актуальный и важный для энергетической отрасли поддержал член Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Коваленко и первый замминистра энергетики Юрий Власенко.

До этого в Раде за последнее время было зарегистрировано три законопроекта относительно СНЭ: №5436 от апреля 2021 года авторства члена фракции "Батькивщина" Алексея Кучеренко, №5436-1 от Юрия Камельчука и №5436-2 от Геруса (два последних зарегистрированы в мае). В декабре 2019 года Камельчук зарегистрировал законопроект №2582 о СНЭ, но он так и не был рассмотрен.