Финансовые новости
- |
- 16.09.21
- |
- 19:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на газ в Европе упали на 10% после скачка накануне
17:29 16.09.2021 |
Фьючерсные цены на природный газ на ресурс октября (Front Month) на нидерландском TTF после стремительного роста накануне, в первые часы торгов 16 сентября упали более чем на 10% - до 63,4 евро за МВ-т.
Согласно данным торгов, минимальное значение было зафиксировано на уровне 62 евро за МВт-ч, отмечает отраслевое издание ExPro.
Сейчас цены колеблются на уровне 63,3 евро за МВт-ч (около $770 за тысячу кубометров).
По сравнению с абсолютным максимумом (79 евро за МВт-ч), фьючерсные цены менее чем за сутки обвалились на 15,7 евро за МВт-ч.
Как сообщалось, накануне спотовая цена газа в Европе в среду вплотную подошла к отметке исторического максимума - цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем достигала 79 евро за МВт-ч, или $964 за тысячу кубометров.
Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 70,92%, что на 15,65 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.
По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".
В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Северный поток-2», возможное отключение SWIFT и другие детали резолюции Европарламента по РФ
|У Зеленского высокий рейтинг благодаря поддержке Запада. Почему же он на него жалуется
|Зачем Кулеба говорит, что Украина больше не верит Западу — интервью с Евгением Магдой
|Закон об олигархах: Как Ахметов, Пинчук и Коломойский показывают Зеленскому, что они против
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Кабмине назвали сумму госзаимствований в 2022 году
|Цены на газ в Европе упали на 10% после скачка накануне
|Производство мяса в Украине за 8 мес.-2021 сократилось на 2%, яиц - на 14,5% - Госстат
|Договоры на поставки газа с «Нафтогазом» заключили 56% производителей тепла
|Цены на нефть 16 сентября перешли к коррекционному снижению после четырех дней роста
|Прожиточный минимум в 2022 году для трудоспособных лиц вырастет до 2684 грн
Это интересно
|Коров в Германии учат ходить в туалет. Это поможет снизить парниковый эффект
|Mercedes-Benz может отказаться от универсалов
|Пользователи ПК получили доступ к xCloud через приложение Xbox для Windows 10
|Apple представила Apple Watch Series 7
|Представлен планшет Apple iPad mini
|Apple представила новый iPad за 330 долларов
|Apple представила четыре новые модели iPhone 13