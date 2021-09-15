Контракты «на разницу»: Минэнерго хочет заменить фиксированные платежи по «зеленому» тарифу

Министерство энергетики разработало законопроект, который предусматривает внедрение так называемых контрактов "на разницу" вместо фиксированных платежей для производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом во время Международного электроэнергетического форума заявил заместитель министра энергетики по вопросам евроинтеграции Ярослав Демченков, сообщает корреспондент Укринформа.

"Речь идет о введении системы контрактов "на разницу" для производителей из ВИЭ. Такие производители будут иметь право на компенсацию от Гарантированного покупателя в виде разницы между установленным «зеленым» тарифом и аукционной ценой", - пояснил Демченков.

По его словам, такая система должна заменить действующие фиксированные платежи по "зеленому" тарифу, которые приводят к финансовой дестабилизации на рынке.

Министерство энергетики разработало законопроект, который предусматривает внедрение так называемых контрактов "на разницу" вместо фиксированных платежей для производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом во время Международного электроэнергетического форума заявил заместитель министра энергетики по вопросам евроинтеграции Ярослав Демченков, сообщает корреспондент Укринформа.

"Речь идет о введении системы контрактов "на разницу" для производителей из ВИЭ. Такие производители будут иметь право на компенсацию от Гарантированного покупателя в виде разницы между установленным «зеленым» тарифом и аукционной ценой", - пояснил Демченков.

По его словам, такая система должна заменить действующие фиксированные платежи по "зеленому" тарифу, которые приводят к финансовой дестабилизации на рынке.