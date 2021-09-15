Украина за 8 мес. увеличила потребление электроэнергии на 6,2%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-августе 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,2% (на 5 млрд 872,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 101 млрд 138,2 млн кВт-ч, свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 7,3% (на 5 млрд 642,7 млн кВт-ч) – до 82 млрд 941,7 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6,7% – до 34 млрд 702,3 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 19 млрд 314,6 млн кВт-ч (+5,9% к январю-августу-2020), топливная – 2 млрд 178,3 млн кВт-ч (+2,7%), машиностроительная – 2,329 млрд кВт-ч (+14,9%), химическая и нефтехимическая – 2,958 млрд кВт-ч (+8,7%), пищевая и перерабатывающая – 2,786 млрд кВт-ч (+0,2%), строительных материалов – 1,732 млрд кВт-ч (+18,7%), другая – 3 млрд 404,6 млн кВт-ч (+7,5%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 2 млрд 303,1 млн кВт-ч (-7,5%), транспортные – 4 млрд 34,9 млн кВт-ч (+9,6%), строительные – 708,7 млн кВт-ч (+17,7%).

Население страны за восемь месяцев этого года потребило 25 млрд 648,6 млн кВт-ч (+6,4%), коммунально-бытовые потребители – 9 млрд 907,6 млн кВт-ч (+7,7%), другие непромышленные потребители – 5 млрд 636,4 млн кВт-ч (+19,8%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам восьми месяцев снизилась с 42,1% до 41,8%, а доля населения – с 31,2% до 30,9%.

В августе-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 5,1% (на 576,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 11,85 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 8,5% (на 789,2 млн кВт-ч), до 10 млрд 50,3 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году (брутто) по фактическим данным снизилось на 2,5% (на 3 млрд 798,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146 млрд 438,9 млн кВт-ч, без учета потерь в сетях (нетто) – на 1,9% (на 2 млрд 312,5 млн кВт-ч), до 117 млрд 906,9 млн кВт-ч.



Структура потребления электроэнергии в Украине январе-августе 2020 и 2021гг:

Категории потребителей 8 мес-2020 8 мес-2021 изм. изм. 8 мес-2020 8 мес-2021 млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % доля, % доля, % Потребление э/э (брутто) 95 265,9 101 138,2 5 872,3 6,2 Потребление э/э (нетто) 77 299,0 82 941,7 5 642,7 7,3 100,0 100,0 в том числе: 1. Промышленность 32 517,9 34 702,3 2 184,4 6,7 42,1 41,8 в том числе: - металлургическая 18 243,0 19 314,6 1 071,5 5,9 23,6 23,3 - топливная 2 120,6 2 178,3 57,6 2,7 2,7 2,6 - машиностроительная 2 027,8 2 329,0 301,2 14,9 2,6 2,8 - химическая и нефтехимическая 2 720,3 2 958,0 237,7 8,7 3,5 3,6 - пищевая и перерабатывающая 2 779,9 2 786,0 6,0 0,2 3,6 3,4 - строительных материалов 1 459,4 1 732,0 272,5 18,7 1,9 2,1 - другая 3 166,8 3 404,6 237,8 7,5 4,1 4,1 2. Сельхозпотребители 2 488,8 2 303,1 -185,7 -7,5 3,2 2,8 3. Транспорт 3 679,9 4 034,9 355,0 9,6 4,8 4,9 4. Строительство 601,9 708,7 106,8 17,7 0,8 0,9 5. Коммунально-бытовые потребители 9 200,9 9 907,6 706,7 7,7 11,9 11,9 6. Другие непромышленные потребители 4 706,5 5 636,4 929,9 19,8 6,1 6,8 7. Население 24 102,9 25 648,6 1 545,7 6,4 31,2 30,9

Данные: Минэнерго