Украина за 8 мес. увеличила потребление электроэнергии на 6,2%

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 7,3% (на 5 млрд 642,7 млн кВт-ч) – до 82 млрд 941,7 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6,7% – до 34 млрд 702,3 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 19 млрд 314,6 млн кВт-ч (+5,9% к январю-августу-2020), топливная – 2 млрд 178,3 млн кВт-ч (+2,7%), машиностроительная – 2,329 млрд кВт-ч (+14,9%), химическая и нефтехимическая – 2,958 млрд кВт-ч (+8,7%), пищевая и перерабатывающая – 2,786 млрд кВт-ч (+0,2%), строительных материалов – 1,732 млрд кВт-ч (+18,7%), другая – 3 млрд 404,6 млн кВт-ч (+7,5%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 2 млрд 303,1 млн кВт-ч (-7,5%), транспортные – 4 млрд 34,9 млн кВт-ч (+9,6%), строительные – 708,7 млн кВт-ч (+17,7%).
Население страны за восемь месяцев этого года потребило 25 млрд 648,6 млн кВт-ч (+6,4%), коммунально-бытовые потребители – 9 млрд 907,6 млн кВт-ч (+7,7%), другие непромышленные потребители – 5 млрд 636,4 млн кВт-ч (+19,8%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам восьми месяцев снизилась с 42,1% до 41,8%, а доля населения – с 31,2% до 30,9%.
В августе-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 5,1% (на 576,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 11,85 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 8,5% (на 789,2 млн кВт-ч), до 10 млрд 50,3 млн кВт-ч.
Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году (брутто) по фактическим данным снизилось на 2,5% (на 3 млрд 798,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146 млрд 438,9 млн кВт-ч, без учета потерь в сетях (нетто) – на 1,9% (на 2 млрд 312,5 млн кВт-ч), до 117 млрд 906,9 млн кВт-ч.
Структура потребления электроэнергии в Украине январе-августе 2020 и 2021гг:
|Категории потребителей
|8 мес-2020
|8 мес-2021
|изм.
|изм.
|8 мес-2020
|8 мес-2021
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|доля, %
|доля, %
|Потребление э/э (брутто)
|95 265,9
|101 138,2
|5 872,3
|6,2
|Потребление э/э (нетто)
|77 299,0
|82 941,7
|5 642,7
|7,3
|100,0
|100,0
|в том числе:
|1. Промышленность
|32 517,9
|34 702,3
|2 184,4
|6,7
|42,1
|41,8
|в том числе:
|- металлургическая
|18 243,0
|19 314,6
|1 071,5
|5,9
|23,6
|23,3
|- топливная
|2 120,6
|2 178,3
|57,6
|2,7
|2,7
|2,6
|- машиностроительная
|2 027,8
|2 329,0
|301,2
|14,9
|2,6
|2,8
|- химическая и нефтехимическая
|2 720,3
|2 958,0
|237,7
|8,7
|3,5
|3,6
|- пищевая и перерабатывающая
|2 779,9
|2 786,0
|6,0
|0,2
|3,6
|3,4
|- строительных материалов
|1 459,4
|1 732,0
|272,5
|18,7
|1,9
|2,1
|- другая
|3 166,8
|3 404,6
|237,8
|7,5
|4,1
|4,1
|2. Сельхозпотребители
|2 488,8
|2 303,1
|-185,7
|-7,5
|3,2
|2,8
|3. Транспорт
|3 679,9
|4 034,9
|355,0
|9,6
|4,8
|4,9
|4. Строительство
|601,9
|708,7
|106,8
|17,7
|0,8
|0,9
|5. Коммунально-бытовые потребители
|9 200,9
|9 907,6
|706,7
|7,7
|11,9
|11,9
|6. Другие непромышленные потребители
|4 706,5
|5 636,4
|929,9
|19,8
|6,1
|6,8
|7. Население
|24 102,9
|25 648,6
|1 545,7
|6,4
|31,2
|30,9
Данные: Минэнерго