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Зеркаль: заявления РФ о сроках запуска «Северного потока-2» далеки от реальности
16:35 14.09.2021 |
Советник министра энергетики, экс-заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль считает, что заявления РФ о сроках запуска газопровода "Северный поток-2" далеки от реальности.
Об этом она заявила на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".
Зеркаль напомнила о планах "Газпрома" начать эксплуатацию газопровода уже с октября по первой нитке, а с декабря - по двум.
"Это версия, которая очень нравится российской власти и раскручивается в СМИ, далека от реальности. Так же как и позиция "Газпрома", который продолжает делать вид, что европейские правила к нему не применяются, несмотря на решение Немецкого регулятора и суда", - отметила Зеркаль.
Она подчеркнула, что запуск "Северного потока-2" невозможен без сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газотранспортной системы, и "все спекуляции вроде "запустим уже" не имеют никакого смысла".
Зеркаль отметила, что начиная с 8 сентября у немецкого регулятора (BnetzA) есть четыре месяца для рассмотрения заявки и подготовки отчета, то есть конечный срок - 8 января 2022 года.
Далее немецкий регулятор передает отчет Еврокомиссии, которая имеет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится. Начало работы "Северного потока-2" без разрешений приведет к применению санкций к нему, подчеркнула Зеркаль.
В дополнение "Северный поток-2" должен пройти внутреннюю проверку на предыдущее введение в эксплуатацию, продолжительность этого этапа - до трех месяцев.
"Правда есть еще один "технический" вопрос. К моменту физического запуска газа по трубе эта труба должна получить сертификат безопасности независимого международного сертификатора. Nord Stream 2 AG отказывается комментировать, какая сертификационная компания будет обслуживать "Северный поток-2", и вовлечена ли эта компания в процесс предварительной проверки.
Продолжительность этапа - от одного месяца до одного года", - добавила Зеркаль, подметив, что "как ни крути кубик, а заявления о полноценном запуске проекта 1 октября несколько переоценены".
Она также сообщила, что во вторник встретилась с Андреасом Файхтом, госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии, который заверил, что газопровод не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации.
Как известно, российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".
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