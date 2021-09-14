Экспорт электроэнергии в августе превысил импорт в 12,7 раза

В августе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем экспорт электроэнергии уменьшился на 6,1% - до 344,1 млн кВт-часов, импорт электроэнергии вырос в 21,9 раза - до 27,1 млн кВт-часов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Экспорт электроэнергии несколько снизился по сравнению с июлем и составил 344, 1 млн кВт-часов, что в 12,7 раза больше объемов импорта.

Отмечается, что по сравнению с июлем в августе экспорт электроэнергии с "острова Бурштынской ТЭС" уменьшился на 21,2% до 193,8 млн кВт-час. Уменьшение произошло по всем направлениям: в Венгрию - на 13,4%, Словакию - на 66% и Румынию - на 22%.

Экспорт из объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 24,7%, до 150,3 млн кВт-час. Причиной этого в Укрэнерго назвали увеличение объемов коммерческого экспорта в Польшу + 36,5%). При этом в Молдову экспорт увеличился лишь на 0,4%.

Объем импорта в августе 2021 года составил 0,2% общего электропотребления (брутто), или 5,9% общего потребления в торговой зоне "остров Бурштынской ТЭС". В целом импорт электроэнергии в августе 2021 года осуществлялся после 8 августа и только из Словакии в «остров Бурштынской ТЭС». По сравнению с июлем 2021 года, общий объем импорта увеличился в 21,9 раза с 1,2 до 27,1 млн кВт-час.

В целом за 8 месяцев 2021 года больше всего было экспортировано электроэнергии в Венгрию - 1 101,8 млн кВт-час. (46,1% общего объема), Польшу - 644,8 млн кВт-час. (27%) и Румынию - 414,7 млн кВт-час. (17,4%). Однако, по итогам 8 месяцев, импорт электроэнергии чаще всего осуществлялся из Беларуси (522,6 млн кВт-час. или 51,5% общего объема) и Словакии (285,4 млн кВт-час. или 28,1%).

Как сообщалось, в июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем экспорт электроэнергии вырос на 1,1% - до 366,3 млн кВт-час., импорт уменьшился в 3,5 раза - до 1,2 млн кВт-час.