Созданы первые в мире перерабатываемые лопасти для ветрогенераторов

По некоторым расчётам, к 2050 году будет необходимо утилизировать не менее 200 тыс. лопастей для ветрогенераторов, которые сегодня преимущественно закапываются в землю. Проблему взялась решить компания Siemens Gamesa - один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов. В Siemens Gamesa создали перерабатываемые лопасти, которые сравнительно легко разлагаются на составляющие материалы, которые можно использовать повторно.

Технология предполагает растворение скрепляющей смолы в слабокислых растворах. При изготовлении лопасти смола превращает стеклоткань и другие полимеры, а также деревянные и металлические детали конструкции лопасти в монолитное изделие. Такая лопасть устойчива к солёной воде, что гарантирует многолетнюю работу ветрогенераторов в прибрежных морских водах.

В процессе утилизации же лопасть погружается в специальный раствор и распадается на первичные материалы, за исключением смолы, которая растворяется. Полученные при переработке материалы можно снова использовать в производстве товаров, что обеспечивает устойчивое производство, как сейчас принято говорить, и позволяет экономить ресурсы.

По новой технологии Siemens Gamesa изготовила 6 первых 81-метровых лопастей RecyclableBlade и заключила три контракта на их использование в проектах ВЭУ. Перерабатываемые лопасти будут установлены на ветрогенераторы электростанции Kaskasi в Германии и на прибрежные генераторы проектов французской EDF Renewables и немецкой WPD.