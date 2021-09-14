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Созданы первые в мире перерабатываемые лопасти для ветрогенераторов
23:17 13.09.2021 |
По некоторым расчётам, к 2050 году будет необходимо утилизировать не менее 200 тыс. лопастей для ветрогенераторов, которые сегодня преимущественно закапываются в землю. Проблему взялась решить компания Siemens Gamesa - один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов. В Siemens Gamesa создали перерабатываемые лопасти, которые сравнительно легко разлагаются на составляющие материалы, которые можно использовать повторно.
Технология предполагает растворение скрепляющей смолы в слабокислых растворах. При изготовлении лопасти смола превращает стеклоткань и другие полимеры, а также деревянные и металлические детали конструкции лопасти в монолитное изделие. Такая лопасть устойчива к солёной воде, что гарантирует многолетнюю работу ветрогенераторов в прибрежных морских водах.
В процессе утилизации же лопасть погружается в специальный раствор и распадается на первичные материалы, за исключением смолы, которая растворяется. Полученные при переработке материалы можно снова использовать в производстве товаров, что обеспечивает устойчивое производство, как сейчас принято говорить, и позволяет экономить ресурсы.
По новой технологии Siemens Gamesa изготовила 6 первых 81-метровых лопастей RecyclableBlade и заключила три контракта на их использование в проектах ВЭУ. Перерабатываемые лопасти будут установлены на ветрогенераторы электростанции Kaskasi в Германии и на прибрежные генераторы проектов французской EDF Renewables и немецкой WPD.
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