Установлен рекорд эффективности кремниевых солнечных элементов — 25,54%

Австралийский стартап SunDrive объявил на прошлой неделе в социальных сетях, что получил официальное подтверждение Немецкого института исследований солнечной энергии (ISFH), касающееся эффективности кремниевого солнечного элемента.

Новые кремниевые солнечные элементы (ячейки) стандартного «коммерческого размера», разработанные SunDrive, показали эффективность в 25,54%. Это является мировым рекордом для «обычных», то есть годных для серийного использования в солнечной энергетике кремниевых ячеек. Для сравнения, нынешний рекорд эффективности монокристаллического гетероструктурного (HJT) солнечного элемента коммерческого размера, установленный китайским гигантом солнечной индустрии LONGi, составляет 25,26%.

Что также важно, новый элемент SunDrive не содержит серебра, которое было заменено менее ценной медью, которая дешевле примерно в 100 раз.

Напомним, фотоэлектрическая солнечная энергетика является крупным потребителем серебра, которое используется при производстве большинства солнечных элементов (ячеек). Из серебра изготавливают токопроводящие пасты, используемые на лицевой и оборотной стороне устройств. На сегодняшний день доля серебра в стоимости солнечных модулей достигла 10%.

Медь давно рассматривалась в качестве потенциального заменителя, однако в связи с нерешенностью ряда технических вопросов процесс замены шёл медленно.

Австралийцы вроде бы вопросы сняли, и создали солнечный элемент без использования серебра с подтвержденной эффективностью.

Австралийское агентство по возобновляемой энергии (ARENA) выделило SunDrive 3 миллиона (австралийских) долларов для масштабирования производственного процесса.

К сожалению, разработчик не приводит практически никакой технической информации. Впрочем, удивляться тут нечему. В солнечной индустрии идёт ожесточённая конкурентная борьба, и китайские производители, которые доминируют на рынке, готовы съесть любого соперника.