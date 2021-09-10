Меморандум с Westinghouse предусматривает строительство новых блоков на действующих АЭС - Галущенко

Меморандум между НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Westinghouse предусматривает достройку энергоблоков на уже существующих атомных электростанциях.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент Укринформа.

"В подписанном меморандуме речь идет о построении блока на Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, и затем о построении еще 4 блоков на существующих станциях", - сказал Галущенко.

По его словам, планируется достроить два блока на Запорожской АЭС и по одному блоку на Ривненской и Южно-Украинской АЭС.

Министр также сообщил, что финансовый резерв для снятия с эксплуатации ядерных установок наполнен примерно на 5 млрд гривень. Он отметил, что вопрос вывода из эксплуатации первых блоков атомных станций (два блока РАЭС) будет изучаться ближе к 2030 году.

Как сообщалось, 31 августа ГП НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем - еще четырех блоков общей стоимостью до 30 млрд долларов США.

В июне этого года Энергоатом и Westinghouse подписали контракт на разработку и предоставление лицензионной документации на топливные сборки ВВЭР-440 для энергоблока №2 Ривненской атомной элеалущенко

ктростанции.

В сентябре 2020 года Энергоатом и Westinghouse подписали новый контракт на поставку в Украину топлива для реакторов типа ВВЭР-440.