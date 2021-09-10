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До конца 2021 года в США будут построены первые гравитационные батареи
08:26 10.09.2021 |
Energy Vault построит на территории США первое в мире коммерческое хранилище энергии на использовании силы гравитации. Для хранения энергии будут использованы 35-тонные блоки, изготовленные из композитного материала, которые при "зарядке" такого хранилища будут подниматься на большую высоту, а при "разрядке" будут опускаться. По данным стартапа, всего 20 кранов смогут запасать столько энергии, что ее хватит для обеспечения 40 тыс. домохозяйств в течение 24 часов.
Стартап Energy Vault рассчитывает стать первым в мире поставщиком энергетических хранилищ, основанных на силе гравитации. В башнях EVx используются те же основы физики и кинетическая энергия, что и в гидроаккумуляторах, но вода в них заменяется цилиндрическими блоками. Модульная конструкция предлагает мощность от 10 до 35 МВт*ч и выходную мощность до 5 МВт. Каждая башня, заявляют в компании, рассчитана на срок службы более 30 лет без потери мощности.
Важная особенность технологии Energy Vault заключается в экологичности проектов стартапа. По словам исполнительного директора Роберта Пикони, компания производит блоки на месте строительства из почвы и местных отходов, снижая стоимость цепочек поставок и упрощая транспортировку вышек. Energy Vault также утверждает, что ускоряет переход к экономике замкнутого цикла и «полностью возобновляемому миру» за счет использования экологически чистых материалов.
Компания уже реализовала несколько тестовых проектов у себя на родине - в Швейцарии - и сейчас стремится провести экспансию в США. Первые вышки в Северной Америке будут установлены в четвертом квартале этого года и запущены в начале 2022 года. Для реализации проекта стартап привлек $100 млн венчурных инвестиций.
Раунд серии C возглавил венчурный фонд Prime Movers Lab при участии SoftBank Vision Fund, Saudi Aramco Energy Ventures, Helena и Idealab X. К ним присоединились прошлые инвесторы стартапа - Energy Equity Opportunity Fund, SailingStone Global Energy Transition, AT Gekko, Crexa Capital Advisors LLC, Green Storage Solutions Venture I и бизнес-ангел Гордон Кроуфорд. Привлеченный капитал позволит Energy Vault реализовать клиентские соглашения в США, Европе, Австралии и на Ближнем Востоке.
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