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Цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» в августе выросла на 37,99%
13:19 08.09.2021 |
В августе в торговой зоне ОЭС Украины наблюдался дефицит предложений. Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в августе 2021 по сравнению с июлем выросла на 37,99%.
Стоимость составила 2 034,63 грн / МВт-ч (без НДС), сообщает ГП "Оператор рынка".
"Средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии на РСВ за август 2021 составляет 2 034,63 грн / МВт-ч (без НДС). Это на 37,99% выше, чем июльская цена, и на 53,52% выше, чем цена за август 2020 года ", - говорится в сообщении. В августе на РСВ в торговой зоне "ОЭС Украины" наблюдался дефицит предложений с 17 до 24 часов. Спрос с июля 2021 г. года увеличился на 8,1%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1%.
Общий объем заявок на продажу электрической энергии в августе 2021 на РСВ в торговой зоне "ОЭС Украины" по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 1,9%.
На внутрисуточном рынке (ВСС) средневзвешенная цена в августе 2021 составляет 2 976,69 грн / МВт-ч (без НДС), что на 70,54% выше по сравнению с июлем 2021 г. года и в 2,5 раза выше в сравнению с августом прошлого года.
Всего на площадке "Оператора рынка" объем купли-продажи электрической энергии на РСВ и ВСС в августе составил 2 901,24 ГВт-ч, что на 7,02% больше, чем в июле 2021 года. Объемы торгов составили 25,47% от общего потребления электроэнергии всем категориям потребителей Украины.
Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в июля 2021 г. года по сравнению с июнем выросла на 1,26%, до 1 474,49 грн / МВт-ч (без НДС).
Несмотря на прогнозы и планы по повышению стоимости коммунальных услуг, если верить официальному сообщению властей, тарифы в сентябре будут мало чем отличаться от августовских. Однако, тарифы на горячую воду и отопление этой осенью могут вырасти на 30-40%.
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