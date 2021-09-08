Синхронный режим работы энергосистем Украины и Европы технически возможен – исследование «Укрэнерго»

Предварительные исследования НЭК "Укрэнерго" подтвердили техническую возможность синхронного режима работы украинской и европейской энергосистем, передает Энергореформа.

"НЭК "Укренерго" представило предварительные результаты исследований, проведенных по заказу ENTSO-E, относительно статической и динамической стойкости объединения ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы, подтвердившие техническую способность такого синхронного режима работы", - говорится в сообщении Минэнерго на сайте по результатам совещания по вопросу подготовки к синхронизации с ENTSO-E.

Согласно сообщению, утверждение окончательных результатов исследования ожидается до 24 сентября текущего года.

Минэнерго также поручило "Укрэнерго" ускорить разработку программы проведения системных испытаний в ОЭС Украины для работы в изолированном режиме, отмечается в сообщении.

Кроме того, ведется подготовка полного перечня генерирующего оборудования, которое будет задействовано во время работы в изолированном режиме. В Минэнерго отметили, что это необходимо для понимания генкомпаниями своей роли во время такой работы и своевременной подготовке к ней.

Как сообщала Энергореформа, министр энергетики Герман Галущенко не допускает возможности переноса работы энергосистемы Украины в изолированном режиме на протяжении нескольких дней, первый этап которой планируется грядущей зимой в рамках интеграции в Европейскую сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Согласно указу президента Украины №452/2021, утвердившему решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере, Кабинет министров должен до 31 октября активизировать работу по интеграции Украины в Европейскую сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E), согласно взятым государством международным обязательствам.