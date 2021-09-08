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Добыча газа сократилась с начала года на 4%, – Оператор ГТС
21:16 07.09.2021 |
Добыча природного газа в Украине по итогам января-августа 2021 года составила более 13 млрд кубометров, что на 4% меньше, чем в прошлом году.
Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО "Оператор ГТС Украины", передает отраслевое издание ExPro.
В частности, государственная "Укргаздобыча" сократила добычу газа на 5% - до 9,1 млрд кубометров. Добыча "Укрнафты" также сократился примерно на 5% - до 733 млн куб. м.
В то же время частные компании стабилизировали добычу по итогам 8 месяцев 2021 года на уровне 3,27 млрд куб м.
При этом в августе добыча газа составила 1,68 млрд кубометров, что на 2% или на 28 млн куб. м меньше, чем в августе прошлого года.
Наибольшее снижение продемонстрировала "Укргаздобыча" - компания в августе добыла 1,15 млрд куб. м газа, на 4% меньше, чем в прошлом году.
Частные добывающие компании, наоборот, увеличили добычудо 426 млн куб. м, что на 4% больше, чем в августе прошлого года.
Напомним, по данным Оператора ГТС, валовая добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,74 млрд куб. м, сократившись на 4,4%, по сравнению с 2019 годом.
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