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Газпром снова не забронировал дополнительные транзитные мощности - оператор ГТС
08:28 07.09.2021 |
Компания "Газпром" снова не забронировала дополнительные транзитные мощности, которые предлагает Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ); это приведёт к уменьшению транзита газа в Европу.
Как передает Укринформ, об этом сообщил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон в Фейсбуке.
"Несмотря на максимальную цену на газ в ЕС и недостаточные запасы газа в европейских ПХГ, Газпром не забронировал на сентябрь дополнительные транзитные мощности 15 млн куб. м в сутки, что приведет к уменьшению транзита со 124 млн куб. м в сутки до 109 млн куб. м", - написал Макогон.
Он сообщил, что ОГТСУ постоянно предлагает дополнительные мощности в объеме 63,7 млн кубометров в сутки, но ни разу Газпром не проявил заинтересованности в увеличении поставок газа в Европейский Союз.
"А сегодня Газпром отчитался об окончании трубоукладочных работ по проекту "Северный поток - 2" и готовности поставлять газ по нему уже в 2021 году. Фактически Газпром грубо намекает, что увеличение поставок в ЕС возможно только по "Северному потоку - 2", - отметил руководитель ОГТСУ.
По его мнению, следующие месяцы станут для Европы экзаменом на готовность противостоять давлению России и защищать принципы европейской солидарности.
Как сообщалось, в ОГТСУ считают, что конечной целью России является полное прекращение транзита газа через территорию Украины, чтобы усилить политическое и милитаристское давление на наше государство.
В августе, несмотря на плановую остановку газопроводов «Ямал - Европа» и «Северный поток - 1», а также рекордный рост цен на европейских рынках газа, Газпром не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях Украины и начал опустошать свои подземные хранилища газа в Европе.
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