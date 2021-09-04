Нерезиденты почти 30% своих запасов в ПХГ Украины хранят более одного года ‒ глава «Укртрансгаза»

Иностранные компании 28% из имеющихся на сегодня 3,3 млрд куб. м своих запасов природного газа в подземных хранилищах Украины хранят уже более одного года, сообщил глава АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома журналистам на пресс-конференции 2 сентября, передает Энергореформа.

"Это свидетельствует о доверии. Иностранные компании уже не боятся держать длинную позицию, т.е. они доверяют не только оператору ПХГ Украины, а в целом Украине как государству", ‒ сказал он.

Перелома отметил, что на начало прошлого отопительного сезона 20 октября 2020 года нерезиденты имели в ПХГ Украины около 10 млрд куб. м газа, из которых к 30 апреля 2021-го они использовали около 6 млрд куб. м, в т.ч. около 0,5 млрд куб. м были реэкспортированы и возвращены на европейский рынок, тогда как 5,5 млрд куб. м ‒ растаможены и реализованы для нужд украинских потребителей.

Из оставшихся в подземках 4 млрд куб. м газа еще 0,5 млрд куб. м также были растаможены и проданы внутри Украины, и только 0,06 млрд куб. м в период с июня по сентябрь этого года - реэкспортированы.

"Это дополнительно подтверждает торговые стратегии, которые выбирают много компаний-нерезидентов: они отдают предпочтение работать именно на украинском рынке", ‒ отметил глава УТГ.

Как сообщала Энергореформа, на начало сентября в ПХГ Украины находятся около 18 млрд куб. м природного газа.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское ПХГ (0,4 млрд куб. м).