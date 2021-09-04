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Fitch повысило прогноз цен на газ в 2021-2022 гг
21:53 03.09.2021 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило оценку стоимости газа в ближайшие два года из-за существенного повышения цен с начала текущего, передает Энергореформа.
Также пересмотр прогноза обусловлен восстановлением спроса и проблемами в цепочках поставок, говорится в сообщении.
Наиболее существенно были подняты ожидания в отношении стоимостных ориентиров на европейского газовом хабе TTF. Текущие рекордно высокие спотовые цены обусловлены экстремальными погодными условиями в этом году, низкими запасами газа в хранилищах, высоким спросом в Азии, восстановлением спроса в Европе и недостаточными дополнительными поставками.
Европейские спотовые цены тесно коррелировали с ценами в Восточной Азии, поскольку поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу сократились с 2020 года, и оба региона конкурируют за доступные объемы поставок. Запасы в хранилищах Европы значительно ниже уровней конца августа 2019-го и 2020 годов - несмотря на почти рекордные объемы экспорта газа "Газпромом" в текущем году.
"Ожидается, что некоторые из этих проблем сохранятся и в 2022 году, и поэтому мы также повысили наши оценки на следующий год. Тем не менее, оценки стоимости газа в 2022 году намного ниже уровней 2021 года, поскольку мы ожидаем, что погодные условия нормализуются и "Газпром" несколько увеличит свой экспорт", - говорится в сообщении Fitch.
Прогноз Fitch для цен на природный газ:
|2020г
|2021г
|2021г
|2022г
|2022г
|2023г
|2024г
|долгосрочный
|факт.
|старый
|новый
|старый
|новый
|Базовый сценарий:
|Henry Hub
|2,1
|2,45
|3,4
|2,45
|2,75
|2,45
|2,45
|2,45
|TTF/NBP
|3,3
|6
|10
|5
|6
|5
|5
|5
|Стрессовый сценарий:
|Henry Hub
|2,1
|2,25
|3
|1,65
|1,65
|2,25
|2,25
|2,25
|TTF/NBP
|3,3
|4,5
|8
|3
|4
|4
|4
|4,5
Цена газа указана в долларах США за 1 тыс. кубических футов.
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