Fitch повысило прогноз цен на газ в 2021-2022 гг

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило оценку стоимости газа в ближайшие два года из-за существенного повышения цен с начала текущего, передает Энергореформа.

Также пересмотр прогноза обусловлен восстановлением спроса и проблемами в цепочках поставок, говорится в сообщении.

Наиболее существенно были подняты ожидания в отношении стоимостных ориентиров на европейского газовом хабе TTF. Текущие рекордно высокие спотовые цены обусловлены экстремальными погодными условиями в этом году, низкими запасами газа в хранилищах, высоким спросом в Азии, восстановлением спроса в Европе и недостаточными дополнительными поставками.

Европейские спотовые цены тесно коррелировали с ценами в Восточной Азии, поскольку поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу сократились с 2020 года, и оба региона конкурируют за доступные объемы поставок. Запасы в хранилищах Европы значительно ниже уровней конца августа 2019-го и 2020 годов - несмотря на почти рекордные объемы экспорта газа "Газпромом" в текущем году.

"Ожидается, что некоторые из этих проблем сохранятся и в 2022 году, и поэтому мы также повысили наши оценки на следующий год. Тем не менее, оценки стоимости газа в 2022 году намного ниже уровней 2021 года, поскольку мы ожидаем, что погодные условия нормализуются и "Газпром" несколько увеличит свой экспорт", - говорится в сообщении Fitch.

Прогноз Fitch для цен на природный газ:

2020г 2021г 2021г 2022г 2022г 2023г 2024г долгосрочный факт. старый новый старый новый Базовый сценарий: Henry Hub 2,1 2,45 3,4 2,45 2,75 2,45 2,45 2,45 TTF/NBP 3,3 6 10 5 6 5 5 5 Стрессовый сценарий: Henry Hub 2,1 2,25 3 1,65 1,65 2,25 2,25 2,25 TTF/NBP 3,3 4,5 8 3 4 4 4 4,5

Цена газа указана в долларах США за 1 тыс. кубических футов.