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Украинские подземные хранилища газа заполнены на 60% – «Нафтогаз»
21:39 03.09.2021 |
По состоянию на 1 сентября в украинских подземных хранилищах (ПХГ) накопили более 18 млрд кубометров газа - это почти 60% от общей вместимости ПХГ, что оответствует среднему уровню наполненности газохранилищ Европы.
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
"Мы готовимся к отопительному сезону, в частности, продолжаем импортировать газ. По нашему внутреннему плану запасы газа должны быть еще больше", - отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Сейчас в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад" сохраняется 3,3 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.
"Есть определенные опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам. Могу успокоить: за четыре месяца сезона закачки-2021 нерезиденты реэкспортировали 0,06 млрд куб. м. Все другие запасы или реализованы на украинском рынке, или остаются в ПХГ", - сказал вр.и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.
Напомним:
В украинских подземных хранилищах накопили более 17,5 млрд кубометров газа, к началу отопительного сезона планируют накопить более 19 млрд кубометров газа.
В украинские подземные хранилища по состоянию на 15 августа 2021 года закачано 17,6 млрд кубометров газа - хранилища заполнены на 56,9% от проектной мощности.
По состоянию на 29 июня запасы газа в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз" составляли 16 млрд куб. м, что на 5% (на 0,9 млрд куб. м) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа.
Украина начала импорт газа для закачки в подземные газохранилища, импорт с начала месяца составил 15,7 млн кубометров.
К следующему отопительному сезону (2021/2022) Украина планирует увеличить запасы газа в хранилищах не менее чем до 17 млрд кубометров.
Кабмин на заседании 9 июня одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачка, "чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно".
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