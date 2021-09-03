В Украине рассматривают возможность строительства малых модульных реакторов

НАЭК «Энергоатом» и американская компания NuScale Power подписали Меморандум о взаимопонимании, согласно которому в Украине возможно строительство малых модульных реакторов (ММР).

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.

«Мы рады начать сотрудничество с компанией-разработчиком малых модульных реакторов NuScale Power. Мы рассматриваем возможность строительства ММР для их использования на замену углеродным тепловым электростанциям и увеличение маневровых мощностей в Объединенной энергосистеме Украины», - рассказал руководитель НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.

Согласно меморандуму, NuScale поможет Энергоатому в экспертизе технологии малых модульных реакторов (ММР), в том числе в технико-экономическом обосновании предлагаемых площадок.

Кроме того, компания будет оказывать поддержку по вопросам, касающимся разработки сроков и промежуточных результатов проектов, исследования расходов, технического анализа, лицензирования и разрешительной деятельности, а также инженерных исследований и проектирования.

В августе 2020 года ММР NuScale вошел в историю как первый и единственный малый модульный реактор, который получил одобрение проекта Комиссии по ядерному регулированию США. В июле 2021 года Комиссия издала нормативное решение о лицензировании проекта NuScale.

Как сообщал Укринформ, Энергоатом и Westinghouse подписали меморандум о строительстве блоков на АЭС.