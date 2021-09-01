PGNiG инвестирует в газодобычу в Украине $50 миллионов — это лишь первый транш

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG на первом этапе инвестирует в газодобычу в Украине 50 млн долларов, в дальнейшем инвестиции могут достичь 500 млн долларов.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Фейсбуке председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, который присутствовал при подписании соглашения между PGNiG и ERU.

«Было подписано важное соглашение о сотрудничестве компаний PGNiG и ERU Management Services, которое предусматривает, что эти две компании создают партнерство 85% / 15% и начинают реализацию проекта по добыче газа на западе Украины. Это первая инвестиция польского PGNiG в газодобычу в Украине. На первом этапе планируется инвестировать 50 млн долл. », - написал Герус.

Депутат добавил, что впоследствии объем инвестиций польской компании может достигнуть 500 млн долл.

Как сообщалось, 30 августа Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG объявила о подписании соглашения с украинско-американской компанией "Энергетические ресурсы Украины" (ERU), которая предусматривает совместные геологоразведочные работы по поиску газа в Украину. В результате соглашения PGNiG приобретет 85% компании "Карпатгаздобыча".

В мае PGNiG получила от Антимонопольного комитета Украины разрешение на приобретение контрольного пакета акций компании "Карпатгаздобыча", которая является собственностью украинского-американской компании "Энергетические ресурсы Украины" (ERU).

PGNiG и ERU в декабря 2019 года подписали соглашение о сотрудничестве по разведке и добыче газа в Западной Украине, недалеко от границы с Польшей. В польской компании тогда заявляли, что имеют соответствующий опыт и ноу-хау для добычи газа в этом регионе.

В прошлом году PGNiG продала в Украине 1,2 млрд кубометров газа, а в первом квартале этого года - 210 млн кубометров.