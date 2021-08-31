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Электричество для населения: СНБО поручил Кабмину за месяц разработать план перехода на рыночные цены
11:14 31.08.2021 |
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Кабинету Министров до 31 декабря 2021 года разработать порядок постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электроэнергию для бытовых потребителей.
Как передает Укринформ, об этом говорится в решении СНБО от 30 июля 2021 года "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере", которое было введено в действие указом Президента №452 / 2021 от 28 августа.
Отмечается, что порядок перехода на рыночные цены должен предусматривать социальную защиту людей, которые нуждаются в поддержке государства.
До 30 сентября правительство должно разработать и утвердить план установления справедливой стоимости электроэнергии для населения, ввести действенный механизм ответственности за бесплатное потребление энергии и несвоевременные расчеты между участниками рынка.
Кроме того, СНБО поручил Кабмину исключить из перечня объектов приватизации пакеты акций облэнерго, которые принадлежат государству. Такие пакеты акций должны перейти в управление Министерства энергетики.
Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере".
Кабинет Министров продлил действие возложения специальных обязанностей (ВСО) относительно продажи электроэнергии для населения до 31 августа, сохранив цену 1,68 грн/кВт-час. Кроме того, с 1 октября население, которое потребляет до 250 кВт-час. в месяц, будет платить за электроэнергию 1,44 грн за 1 кВт-ч.
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