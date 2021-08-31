«Лишит Украину транзита»: оператор ГТС отреагировал на соглашение РФ и Венгрии по газу

Договоренности России и Венгрии по поставкам газа в обход украинской территории направлены против отечественной ГТС. Цель Москвы заключается в том, чтобы не считаясь с затратами полностью лишить Украину транзита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона.

Глава ГТС Украины отметил, что соглашение России и Венгрии - это еще один пример того, как "Газпром" диктует условия поставки газа, включая маршруты поставок, в тех странах, которые критически зависят от поставок российского газа.

"Вместо прямого маршрута РФ - Украина - Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ будет идти по маршруту РФ - Турция - Болгария - Сербия - Венгрия, значительно дольше", - отметил Макогон.

По его словам, новый маршрут не может быть дешевле украинского, однако "Газпром" удачно прячет транспортные расходы в конечную цену на газу. "Финальная цель Кремля - ​​не считаясь с затратами, полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитаристское давление на Украину", - добавил он.

Макогон уточнил, что транспортировка газа по новому маршруту будет требовать дополнительных расходов топливного газа, что увеличит выбросы СО2. По его мнению, Евросоюзу необходимо заставить "Газпром" продавать газ на границах Энергетического сообщества, чтобы европейские покупатели имели возможность самостоятельно выбирать маршруты транспортировки.

"Сейчас Кремль продолжает использовать принцип "разделяй и властвуй", - резюмировал глава ГТС Украины.

Напомним, 30 августа Венгрия и Россия согласовали условия 15-летнего договора о поставках газа.

Отметим, в начале июля Сербия и Венгрия достроили газопровод, по которому газ из "Турецкого потока" пойдет в Европу.

