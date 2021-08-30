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«Гарантированный покупатель» в этом году выплатил ₴38,9 миллиарда по «зеленому» тарифу
15:53 30.08.2021 |
Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" с начала 2021 года выплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников 38,9 млрд гривень.
Как передает Укринформ, об этом говорится в инфографике госпредприятия.
Отмечается, что из общей выплаченной суммы, 27,6 млрд гривень выплачено за электроэнергию из ВИЭ, приобретенную в 2021 году.
Уровень расчетов "Гарантированного покупателя" перед производителями "зеленой" энергии составляет 34% за 20 дней августа, 59% за июль, 70% за июнь, 73% за май, по 93% за каждый месяц в период с января по апрель. Госпредприятие полностью рассчиталось перед производителями за период с августа по декабрь 2020 года.
Всего с начала года "Гарантированный покупатель" приобрел 7,314 млн МВт-ч электроэнергии из ВИЭ. Наибольшую долю в общем объеме приобретенной электроэнергии - 61% - составляет солнечная энергия. Доля энергии ветра составила 29%, биоэнергии - 8%, гидроэнергетики - 2%.
Как сообщалось, за январь-июнь ГП "Гарантированный покупатель" реализовало на аукционах 2,1 ГВт-ч. электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
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