Оператор ГТС на 21% уменьшил утечки газа из оборудования

За первое полугодие текущего года Оператор газотранспортных систем Украины сэкономил более 38 миллионов кубометров газа благодаря эффективной работе бригад, занимающихся устранением утечек голубого топлива из оборудования ГТС.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе ОГТСУ.

«Благодаря эффективной работе бригад, утечки газа из оборудования ГТС уменьшилось на 21% по сравнению с I полугодием 2020 года. Так, за шесть месяцев текущего года компания сэкономила более 38 млн м куб. природного газа и 1,8 млн кВт-час. электроэнергии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мобильные лаборатории по выявлению и устранению утечек природного газа из оборудования ГТС за первое полугодие этого года обследовали около 70 тысяч потенциальных источников утечек. Благодаря чему и удалось сэкономить такое количество газа.

В компании добавили, что за 1 полугодие 2021 года структурные подразделения использовали почти на 5% меньше воды по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что свидетельствует об успешной работе в области управления водными ресурсами.

«Украинская ГТС модернизируется и становится более экологичной. Мы ищем оптимальные решения, чтобы сократить затраты ресурсов и минимизировать воздействие на окружающую среду при предоставлении услуг по транспортировке газа», - добавили в пресс-службе ОГТСУ.

Как сообщал Укринформ, Оператор ГТС модернизирует газораспределительные станции во всех регионах Украины.