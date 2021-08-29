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Цена газа для клиентов ППН в сентябре увеличится на 1,9%
22:15 28.08.2021 |
Цена газа для клиентов поставщика "последней надежды" (ППН) в сентябре составит 12 грн/куб. м (с НДС и без доставки), что на 1,9% выше цены в августе (11,78 грн/куб. м), передает Энергореформа.
Соответствующая цена обнародована на сайте поставщика ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".
В компании напоминают, что находящиеся на ППН бытовые потребители могут подать заявку и стать коммерческим клиентом ГК.
В рамках тарифа "фиксированный" цена газа до мая 2022 года составляет 7,96 грн (с НДС и без доставки), что на треть меньше сентябрьского тарифа на ППН.
По состоянию на конец августа 2021 года ГК "Нафтогаз" как ППН обслуживал почти 500 тыс. домохозяйств в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Хмельницкой и Тернопольской областях.
В целом "Нафтогаз" на конец августа поставляет газ свыше 1,1 млн домохозяйств.
Как сообщала Энергореформа, в июле 2020 года Кабинет министров Украины утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса.
ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта"), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.
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