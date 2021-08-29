Долг облгазов перед ОГТСУ превысил 9 млрд грн

Операторы газораспределительных систем (ГРС) нарастили долг перед ООО "Оператор ГТС Украины" до 9,2 млрд грн, в т.ч. облгазы группы "РГК" – до 6,7 млрд грн, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, в частности, в июле облгазы задолжали ОГТСУ за отобранный из магистральных газопроводов для своих производственно-технологических потерь газ 137 млн грн.

Как отмечают в компании, проблема с накоплением операторами ГРС долгов требует безотлагательного решения, поскольку это крайне негативно влияет на финансовое положение ОГТСУ, ставит под угрозу бесперебойную транспортировку газа потребителям в осенне-зимний период.

ОГТСУ прогнозирует, что с наступлением нового отопительного сезона ситуация с накоплением долгов облгазов ухудшится, поэтому до начала наступления холодов необходимо внедрить законодательные изменения относительно распределительных счетов для облгазов.

"Этот механизм предусматривает, что часть средств, которые облгазы получают от населения за услугу распределения, автоматически будет пересчитана для оплаты за газ Оператору ГТС. Средства потребителей, которые исправно рассчитываются за распределение газа, должны использоваться по целевому назначению, как это определено структурой тарифа: на покрытие расходов на транспортировку и распределение на рынке газа, а не попадать в карманы частных собственников облгазов", - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон, цитируемый пресс-службой.

ОГТСУ обеспечивает функционирование ГТС страны, интегрированной в газотранспортную систему Европы. С 1 января 2020 года компания получил статус лицензированного оператора.