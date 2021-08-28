Крупнейший в мире контейнерный перевозчик вложит $1,4 млрд в суда на «зеленом» топливе

Крупнейшая в мире контейнерная компания Maersk (Дания) инвестирует $1,4 млрд в строительство восьми океанских судов, которые будут работать на "углеродно-нейтральном метаноле". Каждое судно обойдется в $175 млн, сообщает CNBC.

Контейнеровозы построит южнокорейская Hyundai Heavy Industries. Они смогут перевозить 16 000 контейнеров. Их спустят на воду в начале 2024 года, заявил глава отдела декарбонизации Maersk Мортен Бо Кристиансен.

Новые корабли Maersk будут иметь двухтопливные двигатели. Один будет работать на "зеленом" метаноле, второй - на обычном топливе с низким содержанием серы. Использование двух видов топлива на 10-15% увеличивает капитальные затраты компании, добавили в Maersk.

Речь идет об использовании в судах углеродно-нейтрального электронного метанола или экологически чистого биометанола. Электронный метанол производится с использованием возобновляемых источников энергии и биогенного диоксида углерода. Последние получают от выбросов из естественных источников, заявляли в Агентстве по охране окружающей среды США.

Отмечается, что в 2025 году Hyundai Heavy Industries может построить для контейнерного гиганта еще четыре судна, которые будут работать на метаноле.

Maersk - интегрированная контейнерная логистическая компания, входящая в группу A.P. Moller. Штат - более 80 000 человек в 130 странах. Владеет 740 судами, которые перевозят более 1 млн контейнеров в месяц. Работает в 343 портах, в частности - в Украине (в Черноморске и Южном).