Витренко убежден, что Nord Stream 2 не заработает

Несмотря на техническую готовность российского газопровода "Северный Поток-2", работать он как коммерческий газопровод не будет.

Об этом в четверг в ходе брифинга после инспекции объектов "Нафтогаза" в Одессе и Одесской области, в том числе нефтяного терминала в порту Южный, заявил её глава Юрий Витренко, передает Укринформ со ссылкой на "Одесский курьер".

По его мнению, от стадии технического запуска до коммерческой эксплуатации пройдет значительное время - в том числе на процедуры сертификации обслуживающей газопровод компании.

Нынешняя же компания "Nord Stream AG", по словам Витренко, не отвечает европейским стандартам и не может пройти сертификацию. Это означает, что газопровод не будет работать для коммерческой прокачки газа.

Также глава "Нафтогаза" напомнил, что продолжается системная работа с США и европейскими странами относительно действенного и эффективного наложения санкций на строившие и эксплуатирующие данный газопровод компании.

Как сообщалось, в июле США и Германия достигли соглашения об урегулировании спора по строительству газопровода "Северный поток-2". Договоренностью предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа Украиной, который истекает в конце 2024 года.

«Северный поток-2» - российский газопровод, который строится в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Единственным акционером проекта является ОАО «Газпром».