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Кабмин назначил Валерия Безуса главой Госэнергоэффективности
08:30 19.08.2021 |
Кабинет министров на заседании 18 августа назначил главой Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) Валерия Безуса, передает Энергореформа.
Безус в конце января 2020 года победил в конкурсе на должность главы агентства. В то же время в феврале 2020 года правительство поддержало предложение главы Минэкоэнерго (тогда - Алексей Оржель) и отклонило проект распоряжения о назначении Безуса главой Госэнергоэффективности. С тех пор вопрос оставался нерешенным.
Безус с 2016-го по 2019 год занимал должность зампредседателя Днепропетровского облсовета по исполнительному аппарату - начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной собственности.
Также являлся вице-президентом Energy Club, президентом ОС "Украинская ассоциация питьевой воды "Борисфен" и ОО "Агентство регионального развития и инвестиций" - ARDI.
В 2020 году он также подавался на должность члена Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и жилкомуслуг (НКРЭКУ), является членом общественного совета при регуляторе.
Как сообщалось, с июля 2020 года и до последнего времени обязанности главы Госэнергоэффективности исполнял Константин Гура.
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