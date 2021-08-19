Финансовые новости
- |
- 19.08.21
- |
- 10:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НКРЭКУ ужесточила ответственность для компаний за некачественное электроснабжение
08:09 19.08.2021 |
НКРЭКУ внесла изменения в Порядок обеспечения стандартов качества электроснабжения. В частности, с 2022 года продолжительность плановых перерывов в электроснабжении сокращается с 24 часов до не более 12 часов (в незимние месяцы) и 6 часов (в зимние месяцы).
Соответствующее решение Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла на заседании 18 августа, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.
Отмечается, что своим решением Нацкомиссия ужесточила с 1 января 2022 года стандарт по продолжительности аварийных перерывов с 24 до 22 часов и сократила допустимую продолжительность плановых перерывов в электроснабжении с 24 часов до не более 12 часов (в незимние месяцы) и 6 часов (в зимние месяцы).
Для значительных по объему выполнения плановых работ (реконструкция и замена сетей) продолжительность перерывов в электроснабжении не должна превышать 24 часа (в незимние месяцы) и 8 часов (в зимние месяцы).
Также регулятор увеличил размер сумм компенсаций в случае несоблюдения отдельных стандартов.
Если количество перерывов в электроснабжении превышало допустимый стандарт, то бытовой потребитель имеет право получить компенсацию в размере 200 грн, небытовой - 600 грн, также предоставляется компенсация в 50 грн за каждый перерыв сверх установленного стандарта.
При этом допустимое количество перерывов продолжительностью более 1 часа в течение 12 месяцев составляет: не более 6 - для аварийных перерывов в городах и поселках городского типа, не более 8 - для сельской местности, не более 11 - для плановых перерывов.
Кроме того, постановление предусматривает установление компенсации за отсутствие одной фазы в течение более 24 часов для потребителей, присоединенных к сетям по трехфазной схеме электропитания.
Как сообщал Укринформ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, упростила порядок присоединения к электросетям; изменения вступили в силу с 1 июня 2021 года. Среди ключевых нововведений в Комиссии назвали введение публичных договоров о присоединении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выборы без контроля над границей. Как Зеленский организует фиктивную деоккупацию Донбасса
|Сломать Киевсовет: Зачем Чернышева хотят назначить главой КГГА вместо Кличко
|От продуктов до кирпича. Как вырастут цены из-за рекордно дорожающего газа
|Как повлияет на планы Тимошенко уголовное дело против главы ГПЗКУ — интервью с Александром Черненко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото 19 августа умеренно дешевеет на укрепляющемся долларе
|Кабмин назначил Валерия Безуса главой Госэнергоэффективности
|Нефть 19 августа дешевеет более чем на 1% после публикации протокола заседания ФРС США
|НКРЭКУ ужесточила ответственность для компаний за некачественное электроснабжение
|Число умерших в Украине в июне-2021 к июню-2020 выросло на 4,3% - Госстат
|Цены на бензин снижаются, автогаз дорожает на АЗС
Это интересно
|Представлен iQOO 8 Pro, который не хуже Honor Magic3 Pro и Mi Mix 4
|Boston Dynamics показала, как двуногие роботы Atlas занимаются паркуром
|Американцы создали 3D-принтер для промышленной печати идеальных литиевых аккумуляторов
|Samsung протестирует цифровую вону на своих смартфонах
|Samsung представила революционную технологию Eco² OLED для дисплеев смартфонов
|Инфернальный Bugatti с «пупырчатым» воздухозаборником станет серийным
|TSMC запустит 3-нм техпроцесс в следующем году, но пользоваться им до 2023 года будет только Apple