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Кабмин опубликовал решение о новой модели снабжения электроэнергией населения
15:36 17.08.2021 |
Бытовые потребители (население) с 1 октября будут платить 1,44 грн-кВт-ч с НДС, если их месячное потребление не превысит 250 кВт-ч (включительно). Тариф для абонентов, потребляющих свыше 250 кВт-ч в месяц останется на прежнем уровне - 1,68 грн/кВт-ч с НДС за весь объем потребления.
Об этого говорится в постановлении Кабмина №859 от 11 августа, опубликованном на сайте Кабинета Министров.
Согласно решению, тариф 1,68 грн/кВт-г также останется на весь объем для коллективных потребителей (дачные и гаражные кооперативы), общежитий, объединений совладельцев многоквартирных домов, религиозных организаций, а также юрлиц, которые оперируют жильем для временно перемещенных лиц.
Также в решении указано, что сохраняются прежние условия для абонентов с многозонными счетчиками ("ночной тариф").
Новые правила вступают в силу с 1 октября 2021 года и действуют, как минимум, до 30 апреля 2022 года.
В плане обеспечения специальных обязательств по поставке электроэнергии населению предусмотрено:
* Госкомпания ЧАО "Укргидроэнерго" обязана до 27 сентября обеспечить авансовый платеж в размере 1 млрд грн для обеспечения закупки электроэнергии для населения поставщиками универсальных услуг (ПУП).
* Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" в октябре-ноябре обязано продать ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок) объем электроэнергии для снабжения населения в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) по цене 150 грн/МВт-ч.
* ЧАО "Укргидроэнерго" в октябре-ноябре обязано продать ГарПоку объем электроэнергии для снабжения населения в Бурштынском энергоострове (БуОс) по цене 10 грн/МВт-ч.
* ГарПок обязан продать ПУПам на октябрь-ноябрь объемы электроэнергии для снабжения населения согласно действующим договорам.
* Операторы систем распределения (ОСР, облэнерго) обязаны выкупать электроэнергию для технологических потерь у НАЭК "Энергоатом" по цене 1700 грн/МВт-ч в объеме потерь предыдущего месяца с индексацией на индекс цен производителей промышленной продукции.
* НАЭК "Энергоатом" (очевидно с декабря 2021 года) обязан продавать ПУПам базовую электроэнергию в объеме мощности наименьшего потребления населением по цене, привязанной к индексу BASE Рынка на сутки вперед (РСВ) за три месяца до этого.
* Производители Укргидроэнерго и Энергоатом (очевидно с декабря 2021 года) обязаны оплачивать услугу ГарПока, который, в свою очередь, обязан оплачивать услуги ПУП - разницу между закупочной стоимостью электроэнергии ПУПами и средствами, собранными с населения.
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