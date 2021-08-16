«Газпром» выкупил всего 4% из предложенной дополнительной твердой мощности прокачки через Украину на сентябрь

"Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) купил лишь малую часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, свидетельствуют результаты аукциона Regional Booking Platform в понедельник.

На аукцион были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но выкупленными оказались только 0,65 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ.

С начала августа "Газпром" резко снизил транспортировку газа по газопроводу "Ямал-Европа", который забронирован у него до конца сентября.