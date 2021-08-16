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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Газпром» выкупил всего 4% из предложенной дополнительной твердой мощности прокачки через Украину на сентябрь

13:37 16.08.2021 |

Новости ТЭК

 

"Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) купил лишь малую часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, свидетельствуют результаты аукциона Regional Booking Platform в понедельник.

На аукцион были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но выкупленными оказались только 0,65 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ.

С начала августа "Газпром" резко снизил транспортировку газа по газопроводу "Ямал-Европа", который забронирован у него до конца сентября.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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