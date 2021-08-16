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Украина в августе удерживает закачку в ПХГ на уровне 30 млн куб. м/сутки
13:13 16.08.2021 |
Украина в первой половине августа удерживает июльские темпы закачки природного газа в свои подземные хранилища (ПХГ) в объеме около 30 млн куб. м в сутки, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в июле закачка составила 937 млн куб. м (30,2 млн куб. м). а за 1-15 августа – 469 млн куб. м газа (31,3 млн куб. м).
Сохранение таких объемов заполнения ПХГ Украины позволит войти в сентябрь с запасами 18,1 млрд куб. м газа, в октябрь – 19 млрд куб. м.
В целом, с окончания сезона отбора газа из хранилищ 29 апреля по 15 августа 2021 года запасы в ПХГ Украины увеличились на 15,2% (на 2,33 млрд куб. м) – до 17,621 млрд куб. м. Такие объемы на 6,2 млрд куб. м ниже прошлогодних запасов, но выше на 0,6-6,1 млрд куб. м, чем на 15 августа 2014-2019 гг.
Ранее, в начале июля, глава АО "Укртрансгаз", исполняющего функции Оператора ПХГ Украины, Сергей Перелома спрогнозировал, что Украина войдет в отопительный сезон 2021/2022 годов с запасами природного газа в своих ПХГ в объеме около 19-20 млрд куб. м.
Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го.
Из отопительного сезона 2020/2021 годов Украина вышла с запасами 15,291 млрд куб. м (29 апреля), сезона 2019/2020 – 15,784 млрд куб. м (26 марта), сезона 2018/2019 – 8,745 млрд куб. м (4 апреля), сезона 2017/2018 – 7,435 млрд куб. м (8 апреля), сезона 2016/2017 – 8,1 млрд куб. м (22 марта), сезона 2015/2016 – 8,438 млрд куб. м (6 апреля).
В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).
Запасы и закачка в ПХГ Украины 15 августа за 2014-2021 гг., млн куб. м:
|дата
|объем
|15.08.2021
|17 620,95
|15.08.2020
|23 854,44
|15.08.2019
|17 005,69
|15.08.2018
|13 671,21
|15.08.2017
|13 955,33
|15.08.2016
|11 508,73
|15.08.2015
|13 633,85
|15.08.2014
|15 259,39
Данные: УТГ, ОГТСУ
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