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Водород не сможет заменить транзит природного газа в ближайшей перспективе - оператор ГТС
09:58 16.08.2021 |
Даже в случае запуска в Украине производства водорода, наше государство не сможет только за счет этого ресурса удовлетворять собственные энергетические потребности.
Такое мнение высказала директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Оператор ГТС Украины Ольга Белькова, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ОГТСУ.
«Создание инвестиционных фондов, которые помогут Украине декарбонизироваться, - перспективная модель. Но даже в случае появления реального потенциала производства водорода в Украине и его экспорта в ЕС, мы поможем Европе, но не удовлетворим собственные энергетические потребности. Потому что Украине тоже нужен газ, и не только для потребностей населения, но и в рамках декарбонизации», - рассказала эксперт.
По ее словам, на сегодняшний день можно смело утверждать, что большое водородное будущее не произойдет в Украине и Европе до 2025 года. Но и после 2025 года, без достижения согласия относительно транзита газа нашим государством, брать на себя какие-либо обязательства по водороду рискованно, считает Белькова.
Если же Украине и удастся «сделать водородную мечту реальностью», то это все равно не заменит текущий газовый транзитный статус Украины и его роль для бюджета и безопасности.
«Украина, безусловно, должна рассматривать все выгодные для себя проекты. Однако мы не можем отказываться от собственных стратегических задач - обеспечение себя и своей промышленности ресурсом, который нужен нам в ближайшие 20 лет. И именно поэтому мы настаиваем на сохранении транзита», - добавила Белькова.
Как сообщал Укринформ, объем инвестиций в инфраструктуру водородной экономики по всей Европе может достичь 430 млрд евро до 2030 года.
Европейский инвестиционный банк заинтересован в развитии водородной энергетики в Украине, а также проектами, касающимися энергоэффективности государства.
В Министерстве энергетики заявляли, что разработка водородной стратегии в Украине будет осуществляться при содействии Всемирного банка и с привлечением авторитетных международных компаний и отечественных экспертов.
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