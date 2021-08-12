«Голубой» водород может оказаться опасней ископаемого газа — Guardian

План британского правительства по замене ископаемого газа «голубым» водородом для достижения своих климатических целей может иметь «неприятные последствия». Американские ученые установили, что это может привести к большему количеству выбросов, чем при использовании традиционного ископаемого газа, передает Guardian.

В некоторых случаях использование «голубого» водорода, который производится из ископаемого газа, может быть на 20% опасней для климата, чем использование природного газа в домах и в тяжелой промышленности. Это обуславливается выбросами, которые образуются при извлечении газа из-под земли и при его расщеплении при производстве водорода.

В результате остается два побочных продукта - диоксид углерода и метан. Компании, работающие с ископаемым топливом, планируют улавливать их с помощью специальной технологии CCS. Однако даже самые передовые и дорогостоящие схемы не могут уловить все выбросы, в результате чего часть из них попадет в атмосферу и будет способствовать дальнейшему потеплению климата (см. «Справку enkorr»).

Профессора из Корнельского и Стэнфордского университетов подсчитали, что такие «неорганизованные» выбросы при производстве водорода могут быть качественно и количественно опасней выбросов, образующихся при добыче и сжиганим газа, если умножить их на количество ископаемого газа, необходимое для получения эквивалентного количества энергии из водорода.

Роберт Ховарт, профессор Корнельского университета и соавтор исследования, отметил, что это исследование было первым, опубликованным в рецензируемом журнале, в котором раскрыта «значительная интенсивность выбросов «голубого» водорода в течение жизненного цикла».

В документе содержится предупреждение о том, что «голубой» водород может стать «отвлекающим фактором» или «чем-то, что может отсрочить необходимые действия, чтобы реально декарбонизировать мировую энергетическую экономику».

Американские ученые рекомендовали сосредоточиться на «зеленом» водороде, который производится с использованием возобновляемой электроэнергии методом гидролиза воды. Побочным продуктом в данном процессе является кислород.

«Это предупреждающий сигнал для правительств о том, что единственный «чистый» водород, в который они должны инвестировать государственные средства, - это действительно нулевой «зеленый» водород, полученный при помощи энергии ветра и солнца», - подчеркнул Ховарт.

Представитель правительства Великобритании заявил, что водород «необходим для выполнения нашего юридически обязывающего плана по устранению вклада Великобритании в изменение климата к 2050 г.», и пообещал привести дополнительные подробности в обновленной стратегии британского правительства по водороду.

«Независимые отчеты, в том числе от Комитета по изменению климата, показывают, что сочетание «синего» и «зеленого» водорода способствует достижению чистого нуля, но наряду со стратегией мы будем консультироваться по новому британскому стандарту производства низкоуглеродного водорода, чтобы гарантировать использование тех технологий, которые внесут реальный вклад в наши [экологические] цели», - сказал пресс-секретарь британского правительства.

Справка enkorr

Система улавливания и хранения углерода, установленная на заводе Chevron Corp. по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) Gorgon в Австралии, не достигла цели местного правительства по закачке уловленного углекислого газа под землю.

С момента начала работы проекта по улавливанию CO2 в августе 2019 г. Chevron ограничила выбросы CO2 почти на 5 млн т. Однако это не соответствует цели по улавливанию в среднем 80% выбросов в первые пять лет работы завода Gorgon. Компания смогла отправить на хранение только 30% из примерно 15 млн т CO2, образовавшихся с тех пор, как Gorgon начала добывать газ в марте 2016 г..

«Провал Gorgon представляет собой серьезную проблему для каждой нефтегазовой компании, которая делает ставку на CCS, чтобы достичь чистого нуля, - сказал Ян Портер, председатель Sustainable Energy Now, Вашингтон. - CCS просто не работает в таком масштабе и по необходимой цене».

