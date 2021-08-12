Украина за 7 мес. увеличила потребление электроэнергии на 6,2%

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 6,5% (на 4,4 млрд кВт-ч) – до 72 млрд 437,9 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6,3% – до 30 млрд 207,3 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 16 млрд 791,1 млн кВт-ч (+5,1% к январю-июлю-2020), топливная – 1 млрд 902,6 млн кВт-ч (+2,6%), машиностроительная – 2,068 млрд кВт-ч (+14,2%), химическая и нефтехимическая – 2 млрд 557,7 млн кВт-ч (+9,5%), пищевая и перерабатывающая – 2 млрд 404,3 млн кВт-ч (-1,8%), строительных материалов – 1 млрд 492,2 млн кВт-ч (+20,3%), другая – 2 млрд 991,4 млн кВт-ч (+8,1%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1 млрд 982,8 млн кВт-ч (-7,1%), транспортные – 3 млрд 524,7 млн кВт-ч (+9,4%), строительные – 629,9 млн кВт-ч (+17,8%).
Население страны за семь месяцев этого года потребило 22,661 млрд кВт-ч (+5,3%), коммунально-бытовые потребители – 8 млрд 664,1 млн кВт-ч (+7,5%), другие непромышленные потребители – 4 млрд 768,1 млн кВт-ч (+15,1%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам семи месяцев снизилась с 41,8% до 41,7%, а доля населения – с 31,6% до 31,3%.
В июле-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 5,5% (на 634,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 12,095 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 2,4% (на 222,6 млн кВт-ч), до 9 млрд 647,2 млн кВт-ч.
Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году (брутто) по фактическим данным снизилось на 2,5% (на 3 млрд 798,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146 млрд 438,9 млн кВт-ч, без учета потерь в сетях (нетто) – на 1,9% (на 2 млрд 312,5 млн кВт-ч), до 117 млрд 906,9 млн кВт-ч.
Структура потребления электроэнергии в Украине январе-июле 2020 и 2021гг:
|Категории потребителей
|7 мес-2020
|7 мес-2021
|изм.
|изм.
|7 мес-2020
|7 мес-2021
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|доля, %
|доля, %
|Потребление э/э (брутто)
|83 992,2
|89 179,1
|5 186,9
|6,2
|Потребление э/э (нетто)
|68 037,9
|72 437,9
|4 400,0
|6,5
|100,0
|100,0
|в том числе:
|1. Промышленность
|28 428,0
|30 207,3
|1 779,3
|6,3
|41,8
|41,7
|в том числе:
|- металлургическая
|15 970,8
|16 791,1
|820,3
|5,1
|23,5
|23,2
|- топливная
|1 854,9
|1 902,6
|47,7
|2,6
|2,7
|2,6
|- машиностроительная
|1 810,9
|2 068,0
|257,1
|14,2
|2,7
|2,9
|- химическая и нефтехимическая
|2 335,6
|2 557,7
|222,1
|9,5
|3,4
|3,5
|- пищевая и перерабатывающая
|2 448,2
|2 404,3
|-43,8
|-1,8
|3,6
|3,3
|- строительных материалов
|1 240,7
|1 492,2
|251,5
|20,3
|1,8
|2,1
|- другая
|2 766,9
|2 991,4
|224,4
|8,1
|4,1
|4,1
|2. Сельхозпотребители
|2 133,3
|1 982,8
|-150,5
|-7,1
|3,1
|2,7
|3. Транспорт
|3 222,7
|3 524,7
|302,0
|9,4
|4,7
|4,9
|4. Строительство
|534,5
|629,9
|95,3
|17,8
|0,8
|0,9
|5. Коммунально-бытовые потребители
|8 063,2
|8 664,1
|600,9
|7,5
|11,9
|12,0
|6. Другие непромышленные потребители
|4 141,4
|4 768,1
|626,6
|15,1
|6,1
|6,6
|7. Население
|21 514,7
|22 661,0
|1 146,3
|5,3
|31,6
|31,3
Данные: Минэнерго