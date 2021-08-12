Украина за 7 мес. увеличила потребление электроэнергии на 6,2%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-июле 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,2% (на 5 млрд 186,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 89 млрд 179,1 млн кВт-ч, свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 6,5% (на 4,4 млрд кВт-ч) – до 72 млрд 437,9 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6,3% – до 30 млрд 207,3 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 16 млрд 791,1 млн кВт-ч (+5,1% к январю-июлю-2020), топливная – 1 млрд 902,6 млн кВт-ч (+2,6%), машиностроительная – 2,068 млрд кВт-ч (+14,2%), химическая и нефтехимическая – 2 млрд 557,7 млн кВт-ч (+9,5%), пищевая и перерабатывающая – 2 млрд 404,3 млн кВт-ч (-1,8%), строительных материалов – 1 млрд 492,2 млн кВт-ч (+20,3%), другая – 2 млрд 991,4 млн кВт-ч (+8,1%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1 млрд 982,8 млн кВт-ч (-7,1%), транспортные – 3 млрд 524,7 млн кВт-ч (+9,4%), строительные – 629,9 млн кВт-ч (+17,8%).

Население страны за семь месяцев этого года потребило 22,661 млрд кВт-ч (+5,3%), коммунально-бытовые потребители – 8 млрд 664,1 млн кВт-ч (+7,5%), другие непромышленные потребители – 4 млрд 768,1 млн кВт-ч (+15,1%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам семи месяцев снизилась с 41,8% до 41,7%, а доля населения – с 31,6% до 31,3%.

В июле-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 5,5% (на 634,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 12,095 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 2,4% (на 222,6 млн кВт-ч), до 9 млрд 647,2 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году (брутто) по фактическим данным снизилось на 2,5% (на 3 млрд 798,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146 млрд 438,9 млн кВт-ч, без учета потерь в сетях (нетто) – на 1,9% (на 2 млрд 312,5 млн кВт-ч), до 117 млрд 906,9 млн кВт-ч.



Структура потребления электроэнергии в Украине январе-июле 2020 и 2021гг:

Категории потребителей 7 мес-2020 7 мес-2021 изм. изм. 7 мес-2020 7 мес-2021 млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % доля, % доля, % Потребление э/э (брутто) 83 992,2 89 179,1 5 186,9 6,2 Потребление э/э (нетто) 68 037,9 72 437,9 4 400,0 6,5 100,0 100,0 в том числе: 1. Промышленность 28 428,0 30 207,3 1 779,3 6,3 41,8 41,7 в том числе: - металлургическая 15 970,8 16 791,1 820,3 5,1 23,5 23,2 - топливная 1 854,9 1 902,6 47,7 2,6 2,7 2,6 - машиностроительная 1 810,9 2 068,0 257,1 14,2 2,7 2,9 - химическая и нефтехимическая 2 335,6 2 557,7 222,1 9,5 3,4 3,5 - пищевая и перерабатывающая 2 448,2 2 404,3 -43,8 -1,8 3,6 3,3 - строительных материалов 1 240,7 1 492,2 251,5 20,3 1,8 2,1 - другая 2 766,9 2 991,4 224,4 8,1 4,1 4,1 2. Сельхозпотребители 2 133,3 1 982,8 -150,5 -7,1 3,1 2,7 3. Транспорт 3 222,7 3 524,7 302,0 9,4 4,7 4,9 4. Строительство 534,5 629,9 95,3 17,8 0,8 0,9 5. Коммунально-бытовые потребители 8 063,2 8 664,1 600,9 7,5 11,9 12,0 6. Другие непромышленные потребители 4 141,4 4 768,1 626,6 15,1 6,1 6,6 7. Население 21 514,7 22 661,0 1 146,3 5,3 31,6 31,3

Данные: Минэнерго