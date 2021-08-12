Украина за 7 мес. увеличила производство электроэнергии на 6,2%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июле 2021 года увеличилось на 6,2% (на 5 млрд 294,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 90 млрд 292,6 млн кВт-ч, свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", атомные электростанции (АЭС) за семь месяцев увеличили выработку электроэнергии на 7,2% – до 48 млрд 434,1 млн кВт-ч. В частности, производство на Запорожской АЭС составило 19,47 млрд кВт-ч (+21,4% к январю-июлю-2020), Южно-Украинской – 10 млрд 812,3 млн кВт-ч (-0,5%), Ривненской – 11 млрд 583,2 млн кВт-ч (+4,2%), Хмельницкой – 6 млрд 568,6 млн кВт-ч (-8,5%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 3,6% – до 26 млрд 799,5 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 2,3% – до 20 млрд 937,1 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 20,1%, до 5 млрд 862,4 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 60,7% – до 6 млрд 991,4 млн кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 8,1% – до 1 млрд 11,8 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) увеличилось на 7,8% – до 7 млрд 55,8 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,6% (в январе-июле-2020 – 53,2%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 29,7% (32,7%), ГЭС и ГАЭС – 7,7% (5,1%), блок-станций – 1,1% (1,3%), альтернативных источников – 7,8% (7,7%).

В июле 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины увеличилось на 7,8% (на 901,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 12,467 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии за семь месяцев возрос на 12,5% (на 1 млн 545,8 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13 млн 894,7 тыс. Гкал.

Как сообщалось, в конце апреля Минэнерго увеличило прогноз производства электроэнергии на 2021 год до 156,085 млрд кВт-ч, что на 4,9% больше, чем фактическое производство в 2020-м.

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2020 году сократилось на 3,3% (на 5 млрд 113,1 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 148,854 млрд кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 76 млрд 202,5 млн кВт-ч (-8,2%), ГК ТЭС – 39 млрд 562,6 млн кВт-ч (-11,9%), ТЭЦ и КУ – 12 млрд 798,2 млн кВт-ч (+17,7%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 583,5 млн кВт-ч (-3,6%), блок-станции – 1 млрд 845,1 млн кВт-ч (+4,3%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) – 10 млрд 862,1 млн кВт-ч (рост в 2 раза).



Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-июль 2020-21 гг.:

Производители э/э 7 мес-2020 7 мес-2020 7 мес-2021 7 мес-2021 изм. изм. млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч % АЭС 45 193,6 53,2 48 434,1 53,6 3 240,5 7,2 ГК ТЭС 20 470,5 24,1 20 937,1 23,2 466,6 -2,3 ТЭЦ и КУ 7 336,1 8,6 5 862,4 6,5 -1 473,7 -20,1 ГЭС 3 486,0 4,1 6 314,6 7,0 2 828,6 81,1 ГАЭС 864,9 1,0 676,8 0,7 -188,1 -21,7 Блок-станции 1 100,6 1,3 1 011,8 1,1 -88,8 -8,1 Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса) 6 546,0 7,7 7 055,8 7,8 509,8 7,8 ВСЕГО 84 997,7 100,0 90 292,6 100,0 5 294,9 6,2

Данные: Минэнерго