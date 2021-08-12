Украина за 7 мес. увеличила производство электроэнергии на 6,2%

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", атомные электростанции (АЭС) за семь месяцев увеличили выработку электроэнергии на 7,2% – до 48 млрд 434,1 млн кВт-ч. В частности, производство на Запорожской АЭС составило 19,47 млрд кВт-ч (+21,4% к январю-июлю-2020), Южно-Украинской – 10 млрд 812,3 млн кВт-ч (-0,5%), Ривненской – 11 млрд 583,2 млн кВт-ч (+4,2%), Хмельницкой – 6 млрд 568,6 млн кВт-ч (-8,5%).
Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 3,6% – до 26 млрд 799,5 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 2,3% – до 20 млрд 937,1 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 20,1%, до 5 млрд 862,4 млн кВт-ч.
Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 60,7% – до 6 млрд 991,4 млн кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 8,1% – до 1 млрд 11,8 млн кВт-ч.
Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) увеличилось на 7,8% – до 7 млрд 55,8 млн кВт-ч.
Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,6% (в январе-июле-2020 – 53,2%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 29,7% (32,7%), ГЭС и ГАЭС – 7,7% (5,1%), блок-станций – 1,1% (1,3%), альтернативных источников – 7,8% (7,7%).
В июле 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины увеличилось на 7,8% (на 901,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 12,467 млрд кВт-ч.
Кроме того, отпуск тепловой энергии за семь месяцев возрос на 12,5% (на 1 млн 545,8 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13 млн 894,7 тыс. Гкал.
Как сообщалось, в конце апреля Минэнерго увеличило прогноз производства электроэнергии на 2021 год до 156,085 млрд кВт-ч, что на 4,9% больше, чем фактическое производство в 2020-м.
Производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2020 году сократилось на 3,3% (на 5 млрд 113,1 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 148,854 млрд кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 76 млрд 202,5 млн кВт-ч (-8,2%), ГК ТЭС – 39 млрд 562,6 млн кВт-ч (-11,9%), ТЭЦ и КУ – 12 млрд 798,2 млн кВт-ч (+17,7%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 583,5 млн кВт-ч (-3,6%), блок-станции – 1 млрд 845,1 млн кВт-ч (+4,3%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) – 10 млрд 862,1 млн кВт-ч (рост в 2 раза).
Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-июль 2020-21 гг.:
|Производители э/э
|7 мес-2020
|7 мес-2020
|7 мес-2021
|7 мес-2021
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|%
|АЭС
|45 193,6
|53,2
|48 434,1
|53,6
|3 240,5
|7,2
|ГК ТЭС
|20 470,5
|24,1
|20 937,1
|23,2
|466,6
|-2,3
|ТЭЦ и КУ
|7 336,1
|8,6
|5 862,4
|6,5
|-1 473,7
|-20,1
|ГЭС
|3 486,0
|4,1
|6 314,6
|7,0
|2 828,6
|81,1
|ГАЭС
|864,9
|1,0
|676,8
|0,7
|-188,1
|-21,7
|Блок-станции
|1 100,6
|1,3
|1 011,8
|1,1
|-88,8
|-8,1
|Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса)
|6 546,0
|7,7
|7 055,8
|7,8
|509,8
|7,8
|ВСЕГО
|84 997,7
|100,0
|90 292,6
|100,0
|5 294,9
|6,2
Данные: Минэнерго