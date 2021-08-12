"Для тех, кто больше, тариф останется на нынешнем уровне – 1,68 грн/кВт-ч", сказал Денис Шмыгаль в ходе открытия заседания правительства.
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Кабмин утвердил госпрограмму обращения с ОЯТ до 2025 г. объемом до 9 млрд грн
17:16 11.08.2021 |
Кабинет министров Украины утвердил Государственную экономическую программу обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) отечественных атомных станций до 2025 года объемом, ориентировочно 8,9 млрд грн.
Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, программа разработана на основе профильной директивы ЕС, а ее основной целью является безопасность в сфере атомной энергетики и энергонезависимость Украины, в первую очередь, посредством строительства и эксплуатации Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). Кроме того, в процессе реализации программы будет внедрена полноценная инфраструктура по его транспортировке, разъяснил премьер.
"Это очередной шаг к энергонезависимости Украины, поскольку до этого отработавшее ядерное топливо вывозилось в Российскую Федерацию, на что ежегодно тратилось около $200 млн. Теперь эти деньги будут поступать на технологическое развитие наших АЭС", - отметил Шмыгаль.
Как сообщалось, согласно проекту программы, ориентировочный объем ее финансирования составляет около 8,9 млрд грн, из которых собственные средства НАЭК "Энергоатом" - 7,5 млрд грн, кредитные средства, привлекаемые генкомпанией, - 1,38 млрд грн.
Средства привлекаются предприятием под государственные гарантии по кредитному договору от 27 декабря 2017 года с "Сентрал сторедж сейфти проджект траст" (США). Согласно документу, размер кредитования составляет до $250 млн со сроком возврата 20 лет, процентная ставка - 6,833% годовых. Погашение кредита осуществляется, начиная с четвертого года от даты выдачи (с мая 2021 года) ежеквартально ровными частями.
Целевое использование кредитных средств, в частности, финансирование затрат по проекту запуска ЦХОЯТ. Возврат средств, а также процентов осуществляется за счет поступлений за отпущенную генкомпанией э/э в рамках утвержденного тарифа.
При этом в проекте программы отмечается, что при составлении тарифа из него исключаются средства, которые до 2021 года направлялись российским специализированным предприятиям за хранение ОЯТ трех электростанций - Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой.
Основным результатом выполнения программы станет усовершенствование системы обращения с ОЯТ и повышение ее экономической эффективности, а также укрепление энергонезависимости Украины путем запуска ЦХОЯТ.
Помимо этого, на НАЭК "Энергоатом" возлагается обязанность разработки концепции обращения с ОЯТ, определяющей стратегические направления этой деятельности до 2035 года и в дальнейшем.
Реализация программы предусматривает, в частности, ряд технических мероприятий по организации системы обращения с ОЯТ на трех АЭС, чье топливо будет принимать ЦХОЯТ.
Министр энергетики Герман Галущенко анонсировал открытие ЦХОЯТ, ориентировочно, ко Дню независимости Украины - 24 августа.
По его словам, с введением ЦХОЯТ "мы действительно экономим огромные средства - около $200 млн ежегодно на вывоз в РФ отработавшего ядерного топлива".
Сооружение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. Хранилище позволит "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое до 2021 года вывозилось на временное хранение в РФ. Услугами российских компаний по хранению ОЯТ с введением в эксплуатацию в 2001 году пристанционного хранилища ОЯТ сухого контейнерного типа не пользовалась лишь Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000).
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