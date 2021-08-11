Финансовые новости
- |
- 11.08.21
- |
- 01:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на рынке электроэнергии выросли за неделю на 20%, – «Оператор рынка»
18:34 10.08.2021 |
Индекс цены базовой нагрузки (BASE) на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины за неделю со 2 по 8 августа вырос на 19,7%, по сравнению с предыдущей неделей, - до 2018,69 грн за МВт-ч (без НДС).
Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка".
"Индекс BASE в течение недели характеризовался существенным ростом в начале недели и постепенным снижением к концу. Существенное влияние на рост индекса в начале недели оказало увеличение максимальных предельных цен, в течение недели изменение цен было обусловлено изменением стратегии заявок на продажу продавцов и изменением стратегии на покупку от покупателей", - отмечается в сообшении.
В свою очередь средневзвешенная цена электроэнергии на ВСР в Объединенной энергосистеме на прошлой неделе выросла на 29% - до 3269,09 грн за МВт-ч.
В то же время индекс BASE на РСВ в Бурштынском острове 2-8 августа продемонстрировал стабильный уровень и составил 1 647,46 грн за МВт-ч, что всего на 0,3% ниже показателя предыдущей недели. Средневзвешенная цена на внутрисуточном рынке в БуОс за прошедшую неделю уменьшилась на 1,5% и составила 1 898,84 грн за МВт-ч.
Как сообщалось, на минувшей неделе НКРЭКУ приняла три решения с целью стабилизации ситуации на рынке электроэнергии: уменьшила объем закупки электроэнергии операторами сетей на "рынке на сутки вперед" (РСВ) до 30%, уравняла прайс-кэпы на балансирующем рынке до уровня РСВ и отменила блочные заявки от генерации на РСВ.
Регулятор надеется, что эти решения помогут стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии. Цены на нем взлетели в начале августа после того, как НКРЭКУ повысила предельные цены (price caps) на РСВ и внутрисуточном рынке на 50-60%.
Напомним, объемы торгов на площадке "Оператора рынка" в первом полугодии этого года составили 26,73% от общего потребления электроэнергии всеми категориям украинских потребителей. В Украине активно торгуют электроэнергией на РСВ и ВСР более 400 участников рынка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Можно ли заменить газ в украинской ГТС на «зеленый» водород?
|КШЭ: решение СНБО по Укрзализныци противоречит принципам корпоративного управления
|Позитив недели. «Убийца» российских ЗРК С-400 прошла успешные испытания
|Десантное всплытие. Зачем объявился в Донецке коллаборант Бобков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на рынке электроэнергии выросли за неделю на 20%, – «Оператор рынка»
|Кабмин отменил плату для собственников судов за разведение мостов
|Правительство продало гособлигаций на 2,7 миллиарда гривен
|Украинцы растаможили в июле рекордное количество евроблях по льготным правилам
|В убыточной ГПЗКУ пояснили покупку новых автомобилей Toyota производственной необходимостью
|Цены на бензин 10 августа растут
Это интересно
|Эксперты рекомендуют использовать в качестве пароля три случайных слова
|В 2021 году игровые криптокомпании привлекли $476 млн
|Нераспечатанная копия Super Mario Bros. продана за рекордные $2 млн
|SpaceX купила стартап, который запустил 120 спутников Интернета вещей на орбиту Земли
|Кроссовер Renault за $7500 вышел на мировой рынок
|Google передаст одноразовый код из SMS с телефона на ПК через браузер
|Volvo сделает некоторые модели гибридными с 2022 модельного года