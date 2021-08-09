В июле средняя цена электроэнергии на РСВ возросла на 1,26%

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) в июле 2021 года по сравнению с июнем возросла на 1,26%, до 1 474,49 грн/МВт-ч (без НДС).

Как передает Укринформ, об этом сообщает ГП "Оператор рынка".

"Ценовой индекс базовой нагрузки на рынке "на сутки вперед" в Объединенной энергетической системе (ОЭС) Украины в июле 2021 года - на 5,73% ниже, чем в июне, и составляет 1284,26 грн/МВт-час. (без НДС). Средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии на РСВ увеличилась на 1,26% и составляет 1474,49 грн/МВт-ч. (без НДС). По сравнению с июлем 2020 года цена на электрическую энергию на спотовом рынке возросла на 18,61%", - говорится в сообщении.

При этом в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" (БУОС) индекс цен на РСВ выше чем в июне 2021 года на 0,28% и составляет 1653,72 грн/МВт-час.

Отмечается, что в прошлом месяце на РСВ в торговой зоне "ОЭС Украины" наблюдался дефицит предложений с 17 до 24 часов. Спрос по сравнению с июнем 2021 года увеличился на 8,9% и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%. Общий объем заявок на продажу электрической энергии в июле 2021года на РСВ в торговой зоне "ОЭС Украины" по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 23,8%.

В торговой зоне "БУОС" в июле преобладал профицит предложений. Спрос по сравнению с июнем увеличился на 12,4% по сравнению с июлем 2020 года - на 5,9%. Объем заявок на продажу в июле 2021 года на РСВ уменьшился на 3,4%.

Сообщается, что на внутрисуточном рынке (ВСР) средневзвешенная цена акцептованной в июле 2021 года электроэнергии составляет 1745,43 грн/МВт-час. (без НДС). Это на 28,82% выше по сравнению с июнем 2021 года, и на 51,18% выше по сравнению с июлем прошлого года.

Всего объем купли-продажи электрической энергии на РСВ и ВСР в июле составил 2710,93 ГВт-ч. Это на 5,98% меньше, чем в июне 2021 года. Объемы торгов на площадке Оператора рынка составляли 23,29% от общего потребления электроэнергии всеми категориями потребителей Украины.

Как сообщалось, средневзвешенная цена электроэнергии в ОЭС Украины на рынке «на сутки вперед» в январе-июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возросла на 7,28%, до 1 331,93 грн/МВт-ч (без НДС).