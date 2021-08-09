Средняя цена импорта газа в Украину в июле достигла максимума последних 6,5 лет

Импорт природного газа на территорию Украины в июле 2021 года осуществлялся по средней цене $357,32 (9 тыс. 746,82 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство экономики 9 августа, передает Энергореформа.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 7% выше цены июня-2021 в долларовом эквиваленте, когда она составила $334,06 (9 тыс. 84,94 грн) за 1 тыс. куб. м.

Стоит отметить, что цена импорта июля-2021 является максимальной с января 2015 года, когда она составляла $358,7 за 1 тыс. куб. м.

Средние цены импорта газа в Украину за 2015-2021гг., $ за 1 тыс. куб. м:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 январь 358,7 231,4 229,5 272,9 318,0 175,3 250,1 февраль 328,6 200,4 246,9 277,0 290,9 168,5 249,3 март 308,7 198,6 248,1 274,6 263,1 153,7 209,7 апрель 312,5 188,1 232,2 309,9 233,5 122,6 256,8 май 278,7 181,5 208,4 260,0 215,2 98,1 291,7 июнь 266,6 184,3 213,7 266,4 196,4 88,4 334.1 июль 284,5 210,9 214,5 288,8 188,5 124,4 357,3 август 254,0 199,1 210,1 286,7 178.3 106,1 сентябрь 246,5 199,6 212,9 304,4 174,7 140,5 октябрь 231,5 180,5 224,9 323,4 199,5 171,2 ноябрь 229,7 188,9 239,5 339,2 177,4 182,5 декабрь 238,8 230,0 252,9 329,0 176,7 202,5

Данные: Минэкономики