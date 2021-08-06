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Газпром опустошает свои газохранилища в ЕС, чтобы не увеличивать транзит через Украину
13:39 06.08.2021 |
Запасы газа в принадлежащих российскому Газпрому подземных хранилищах (ПХГ) в Германии сократились до 13%, в Австрии - до 14%. Об этом сообщает Оператор ГТС Украины со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Это самый низкий запас газа в ПХГ среди других европейских операторов газовых хранилищ. В среднем, запасы газа других операторов в Германии составляют 63% заполненности хранилищ, в Австрии - 43%.
Сокращение запасов вызвано выкачкой газа из ПХГ для выполнения контрактов Газпрома по поставкам газа в ЕС на период июльских ремонтов двух магистральных газопроводов Северный поток-1 и Ямал-Европа.
За время ремонта Северной потока-1 поставки газа в ЕС сократились на 1,6 млрд куб.м., Ямал-Европа - на 320 млн куб.м. газа.
На время ремонта газопроводов Газпром не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину, а предпочел опустошить запасы своих ПХГ в ЕС, считает Оператор ГТС Украины.
Транзит газа через украинскую газотранспортную систему в июле составил 3,8 млрд куб.м. Такой же объем был прокачан и в июне.
По данным GIE, Газпром остановил на несколько дней закачку газа в своих ПХГ, что, помимо других факторов, вызвало рост цены на газ в Европе до $520 за 1000 кубометров к концу текущей недели.
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