Газпром опустошает свои газохранилища в ЕС, чтобы не увеличивать транзит через Украину

Запасы газа в принадлежащих российскому Газпрому подземных хранилищах (ПХГ) в Германии сократились до 13%, в Австрии - до 14%. Об этом сообщает Оператор ГТС Украины со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Это самый низкий запас газа в ПХГ среди других европейских операторов газовых хранилищ. В среднем, запасы газа других операторов в Германии составляют 63% заполненности хранилищ, в Австрии - 43%.

Сокращение запасов вызвано выкачкой газа из ПХГ для выполнения контрактов Газпрома по поставкам газа в ЕС на период июльских ремонтов двух магистральных газопроводов Северный поток-1 и Ямал-Европа.

За время ремонта Северной потока-1 поставки газа в ЕС сократились на 1,6 млрд куб.м., Ямал-Европа - на 320 млн куб.м. газа.

На время ремонта газопроводов Газпром не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину, а предпочел опустошить запасы своих ПХГ в ЕС, считает Оператор ГТС Украины.

Транзит газа через украинскую газотранспортную систему в июле составил 3,8 млрд куб.м. Такой же объем был прокачан и в июне.

По данным GIE, Газпром остановил на несколько дней закачку газа в своих ПХГ, что, помимо других факторов, вызвало рост цены на газ в Европе до $520 за 1000 кубометров к концу текущей недели.