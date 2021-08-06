Регулятор снизил обязательную покупку э/э на РСВ для облэнерго и «Укрэнерго» с 95% до 30% из-за ценовых скачков

Энергорегулятор (НКРЭКУ) снизил уровень обязательной закупки э/э на рынке "на сутки вперед" операторами системы распределения (ОСР, облэнерго) и оператором системы передачи (ОСП, НЭК "Укрэнерго") с целью компенсации технологических потерь э/э с 95% до 30% в связи с резким ценовым скачком на рынке с 1 августа.

"В пункте 1 постановления НКРЭКУ от 17 декабря 2019 года №2896 "Об установлении для оператора системы передачи и операторов систем распределения предельной нижней границы обязательной покупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед" цифры "95" заменить цифрами "30", - указано в проекте соответствующего постановления комиссии, передает Энергореформа.

Документ вступит в силу с 9 августа 2021 года.

Как сообщала Энергореформа, с 1 августа на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины наблюдается резкое повышение средневзвешенной цены электроэнергии в связи с увеличением НКРЭКУ с начала месяца максимальных предельных цен (price caps).

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ 30 июля повысила максимальные предельные цены (price caps) на РСВ и ВСР на 60,8%, или до 2000 грн/МВт-ч для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00) и на 50,6%, или до 4000 грн/МВт-ч - для часов максимальной нагрузки (с э 07:00 до 23:00).

"Мы делаем последовательные шаги к либерализации рынка. Фактически это упразднение ценовых ограничений. Если предельная цена составляет 2 грн за 1 кВт-ч в ночные часы и 4 грн за 1 кВт-ч в дневные, это фактически упразднение. Мы даем сигнал участникам рынка, и я считаю, что это очень правильный шаг", - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе заседания комиссии.

НКРЭКУ также аргументировала необходимость повышения price caps возникновением дефицита электроэнергии в отдельные часы в летний период, увеличением потребности в маневрирующих мощностях, а также ростом цены топлива для ТЭС.

Повышение price caps 30 июля стало повторным увеличением регулятором максимальных предельных цен на энергорынке летом этого года. С 18 июня НКРЭКУ уже увеличивала цены с 1228,94 до 1243,71 грн/МВт-ч - для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) и с 2048,23 до 2655,99 грн/МВт-ч - для часов максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00).

Кроме того, НКРЭКУ 25 июня установила предельную минимальную цену на электроэнергию на ВСР на уровне 100,5% цены на РСВ на период профицита э/э в энергосистеме до 1 октября.

Ранее ряд народных депутатов и отраслевых организаций неоднократно призывали регулятора полностью отменить предельные цены на энергорынке.