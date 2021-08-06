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Регулятор снизил обязательную покупку э/э на РСВ для облэнерго и «Укрэнерго» с 95% до 30% из-за ценовых скачков
11:34 06.08.2021 |
Энергорегулятор (НКРЭКУ) снизил уровень обязательной закупки э/э на рынке "на сутки вперед" операторами системы распределения (ОСР, облэнерго) и оператором системы передачи (ОСП, НЭК "Укрэнерго") с целью компенсации технологических потерь э/э с 95% до 30% в связи с резким ценовым скачком на рынке с 1 августа.
"В пункте 1 постановления НКРЭКУ от 17 декабря 2019 года №2896 "Об установлении для оператора системы передачи и операторов систем распределения предельной нижней границы обязательной покупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед" цифры "95" заменить цифрами "30", - указано в проекте соответствующего постановления комиссии, передает Энергореформа.
Документ вступит в силу с 9 августа 2021 года.
Как сообщала Энергореформа, с 1 августа на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины наблюдается резкое повышение средневзвешенной цены электроэнергии в связи с увеличением НКРЭКУ с начала месяца максимальных предельных цен (price caps).
Ранее сообщалось, что НКРЭКУ 30 июля повысила максимальные предельные цены (price caps) на РСВ и ВСР на 60,8%, или до 2000 грн/МВт-ч для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00) и на 50,6%, или до 4000 грн/МВт-ч - для часов максимальной нагрузки (с э 07:00 до 23:00).
"Мы делаем последовательные шаги к либерализации рынка. Фактически это упразднение ценовых ограничений. Если предельная цена составляет 2 грн за 1 кВт-ч в ночные часы и 4 грн за 1 кВт-ч в дневные, это фактически упразднение. Мы даем сигнал участникам рынка, и я считаю, что это очень правильный шаг", - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе заседания комиссии.
НКРЭКУ также аргументировала необходимость повышения price caps возникновением дефицита электроэнергии в отдельные часы в летний период, увеличением потребности в маневрирующих мощностях, а также ростом цены топлива для ТЭС.
Повышение price caps 30 июля стало повторным увеличением регулятором максимальных предельных цен на энергорынке летом этого года. С 18 июня НКРЭКУ уже увеличивала цены с 1228,94 до 1243,71 грн/МВт-ч - для часов минимальной суточной нагрузки в энергосистеме (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00) и с 2048,23 до 2655,99 грн/МВт-ч - для часов максимальной нагрузки (с 07:00 до 23:00).
Кроме того, НКРЭКУ 25 июня установила предельную минимальную цену на электроэнергию на ВСР на уровне 100,5% цены на РСВ на период профицита э/э в энергосистеме до 1 октября.
Ранее ряд народных депутатов и отраслевых организаций неоднократно призывали регулятора полностью отменить предельные цены на энергорынке.
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