О газовой войне России с Европой и водород в украинской ГТС — интервью с Валерием Боровиком

Денис Сарбей / Деловая столица

Председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик о будущем газовых отношений России и Европы и роль Украины в них.

«ДС» В последнее время произошло несколько событий, которые заставляют задуматься над перспективами газового шантажа Европы со стороны России. В частности, «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности украинской ГТС в условиях дефицита голубого топлива в Европе. К чему это приведет в ближайшей перспективе?

В.Б. Конечно, это повлияет на цену. До этого года цены на голубое топливо в Европе летом преимущественно падали, поэтому украинские компании пытались по низким ценам закачать газ летом, когда спрос на него меньше, чтобы дороже продать его зимой. В этом году аномальная жара, все включают кондиционеры, объемы использования электроэнергии пошли вверх, поэтому и объемы газа, который используется для производства электроэнергии, увеличились.

Именно на удешевлении газа делают акцент отдельные горячие головы в Европе, которые поддерживают завершения "Северного потока-2". Мол, есть избыточный спрос на газ, для освоения которого нужны дополнительные мощности. При этом никто не говорит, что имеющихся мощностей, по большому счету, достаточно, чтобы транспортировать газ, который есть в России, а также из Туркмении и Узбекистана.

«ДС» Могут ли основные потребители газа в ЕС заместить российский газ по крайней мере временно? Как?

В.Б. Они уже это делают, ведь за энергетическим законодательством ЕС экономика данного государства Евросоюза не должно зависеть от одного поставщика топлива, должны быть альтернативы. Так, Польша заменила часть газовых мощностей, которые выкачивались через наши газотранспортные системы из России, норвежским газом, в Польшу пошли первые суда с сжиженным газом из Соединенных Штатов. То есть европейские государства пытаются использовать все возможности для того, чтобы обеспечить себя газом в обход россиян.

«ДС» Рискнет ли Москва начать газовую войну с Европой, как она это уже не раз делала с Украиной? Какую роль в таком сценарии играет запуск ПП-2?

В.Б. Открытая газовая война возможна только в двух случаях. В первом - если США действительно «дадут по рукам» дополнительными санкциями по "Северному потоку-2". Такие санкции республиканцы и частично демократы планируют провести через различные законы. Если будут мощные санкции, которые смогут остановить этот проект не на этапе сертификации, поставки или запуска, а на завершающем этапе строительства, тогда Россия будет шантажировать серьезно.

Второй вариант возможен тогда, когда газопровод уже достроят. Тогда в России развяжутся руки, если их не свяжут какими-либо договоренностями, о которых Германия легко договорилась с Соединенными Штатами. Впрочем, Россия не будет особо учитывать эти меры моменты, ведь атаковать она может сейчас, а противодействовать ей будут через беседы, дискуссии или Германии, или других стран, какие-то парламентские слушания, а это все может затянуться. Поэтому Москве, по большому счету, наплевать.

«ДС» Какими будут последствия газовых «боев» России с Европой для Украины, Польши и наших ближайших соседей, которые теряют свой транзитный потенциал?

В.Б. Пока этот газопровод не достроят, не сертифицируют, не запустят на полную мощность, мы не теряем потенциал. Если существующая европейская нормативная база будет регулировать его работу, загруженность газопровода должно быть не более 50% из одного источника. Также «Газпром» не может быть его единственным акционером, так как он обладает и снабженческой и ресурсной базой, что противоречит самой логике Третьего энергопакета. Если действие энергопакета будет распространяться на весь газопровод, а не на какую-то его часть (а россияне ищут такие лазейки в законодательстве), то "Северный поток-2" может или не заработать, или заработать не на полную мощность, что позволит нам сохранить свой транзитный потенциал.

Если мы этот транзитный потенциал не храним, то это не катастрофа, но болезненный удар по Украине - $2-3 млрд в бюджете не лишние. Кроме того, запуск "Северного потока-2" развяжет руки России в возможных военных действиях против нас - решат один вопрос и перейдут к другому. Поднимут ставки, начнут более вызывающе действовать, и европейцы, а возможно, и американцы, потом будут в холодном поту вспоминать, какие были шансы остановить процесс.

«ДС» Что мы должны делать в условиях усиления газового давления России на Европу?

В.Б. Устанавливать очень прочные и хорошие контакты с будущей правящей политической силой в Германии, которую называют "зеленых". И нужно не просто дружить и заручиться поддержкой, а делать совместные проекты. Надо быть интересными друг другу, не выпрашивать что-то, а строить единое видение стратегий.

У нашей предыдущей власти было много ошибок, но как раз во внешней политике были неплохие результаты. В частности, в противодействии достройке "Северного потока-2" была скоординирована работа и с поляками, и со странами Балтии. Следует в таком же русле работать и дальше.

Газопровод еще не достроен, поэтому надо все моменты использовать. В частности, готовиться и к другим возможностям использования ГТС - скажем, для водорода. Пока это только проекты, но над ними очень серьезно работают, европейские фонды планируют инвестировать очень большие средства именно в украинскую инфраструктуру. Украине следует быть не плачущей нищей, а заинтересовывать совместными проектами наших партнеров.