Цена газа для клиентов ППН в августе выросла на 6,6%

Соответствующая цена обнародована на сайте поставщика ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".
По состоянию на начало июля 2021 года ГК "Нафтогаз" как ППН обслуживал свыше 600 тыс. домохозяйств в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорожской и Тернопольской областях.
Как сообщалось, в июле 2020 года Кабинет министров Украины утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса.
ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.