В Украине планируют закачать еще около 3 миллиардов кубов газа в хранилища

АО "Укртрансгаз" планирует закачать в подземные хранилища газа (ПХГ) еще 2-3 млрд кубометров природного газа.

Как передает Укринформ, об этом сообщил и.о. генерального директора АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома в Фейсбуке.

"В июле наполнили подземки на 1 млрд кубометров. Это почти в два раза больше, чем в июне. Планируем в этом году закачать еще 2-3 млрд кубометров", - написал Перелома.

Он также отметил, что сейчас в украинских ПХГ хранится 3,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям. В июле нерезиденты реэкспортировали 40 млн кубометров "голубого топлива".

Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» досрочно выполнила план правительства, предусматривающий на середину октября закачать в ПХГ не менее 17 млрд кубометров природного газа.

По данным Украинской энергетической биржи, на прошлой неделе среднесуточный импорт газа в Украину составил 16,6 млн кубометров.