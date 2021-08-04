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В Украине планируют закачать еще около 3 миллиардов кубов газа в хранилища
09:36 04.08.2021 |
АО "Укртрансгаз" планирует закачать в подземные хранилища газа (ПХГ) еще 2-3 млрд кубометров природного газа.
Как передает Укринформ, об этом сообщил и.о. генерального директора АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома в Фейсбуке.
"В июле наполнили подземки на 1 млрд кубометров. Это почти в два раза больше, чем в июне. Планируем в этом году закачать еще 2-3 млрд кубометров", - написал Перелома.
Он также отметил, что сейчас в украинских ПХГ хранится 3,8 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным компаниям. В июле нерезиденты реэкспортировали 40 млн кубометров "голубого топлива".
Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» досрочно выполнила план правительства, предусматривающий на середину октября закачать в ПХГ не менее 17 млрд кубометров природного газа.
По данным Украинской энергетической биржи, на прошлой неделе среднесуточный импорт газа в Украину составил 16,6 млн кубометров.
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